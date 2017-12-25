Новым депутатом Барнаульской городской думы станет учредитель ООО "ИСК "Алгоритм" Александр Тайчер. Об этом порталу Amic.ru сообщил источник в политических кругах. Именно этому кандидату "Единая Россия" отдаст освободившийся мандат Александра Иванова.
Мандат депутата БГД стал вакантным в пятницу, 22 декабря. От депутатства по собственному желанию отказался единоросс Александр Иванов. Несколькими днями ранее он был избран главой Первомайского района Алтайского края. Иванов прошел в БГД на выборах 10 сентября 2016 года по территориальной группе № 17 партийного списка.
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По закону место в БГД наследует следующий в этом списке. Таких было трое: Анна Паутова, Оксана Артюшенко и Альберт Карханов. По информации источника портала Amic.ru, они все либо уже написали "отказную", либо скоро это сделают. В такой ситуации именно партия принимает решение, кому из другой тергруппы отдать этот мандат.
А получит его учредитель ООО "ИСК "Алгоритм" Александр Тайчер. Он шел на выборы в территориальной группе № 20 партийного списка "Единой России". В списке он был не первым, поэтому сразу в БГД не прошел.
Любопытно, что он станет уже вторым депутатом БГД от "Алгоритма". Год назад в состав БГД вошла директор компании Ксения Белоусова.
Комментарии
кто платит, тот и депутат.
все просто
А Отмашкин сдал партбилет что-ли?
почему они туда стремятся, в шайку едросов? чтобы свой бизнес легче вести было
Это неспроста.
почему они туда стремятся, в шайку едросов? чтобы свой бизнес легче вести было
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Чтобы сложнее уголовные дела возбуждались....
Пятерочка как обычно?
Да здравствует точечная застройка