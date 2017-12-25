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Глава Барнаула Сергей Дугин дал поручение усилить работу городских служб в период новогодних каникул, сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.
"Барнаульцы будут отдыхать, а городские службы должны работать, чтобы в случае необходимости оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию, эффективно решать возникающие проблемы", — подчеркнул градоначальник.
По его словам, в эти дни во главу угла должны быть поставлены вопросы обеспечения безопасности барнаульцев и гостей города. Управлению ГО ЧС поручено усилить работу с населением по профилактике несчастных случаев при использовании пиротехнических изделий.
Также в ходе еженедельного совещания был поднят вопрос обеспечения безопасности общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий. Кроме того, Сергей Дугин распорядился усилить внимание к обеспечению жизнедеятельности Барнаула с учетом погодных условий, не забыть про уборку мусора, эффективную работу транспорта.
В данный момент в городской и районной администрациях составлен график дежурства муниципальных служащих. Также созданы аварийные бригады в ресурсоснабжающих организациях.
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