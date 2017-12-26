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Как выжить в очереди в супермаркете перед Новым годом: 10 главных советов

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Основные советы от редакции Amic.ru

Несколько дней накануне Нового года и Рождества — самое безумное время в году, когда практически каждая семья бросает все дела и мчится в супермаркет, народные магазины со слоганом "Плати меньше — живи лучше", где закупает продукты на все каникулы. Причем, как известно, на эти цели порой тратятся колоссальные средства. Некоторые, чтобы удовлетворить потребности своих желудков, готовы тратить десятки тысяч рублей. Естественно, такой ажиотаж в магазинах вызывает огромные очереди у касс. Рассказываем 10 главных советов, как выжить в этот момент и дожить до Нового года.

1. Не вставайте за теми, у кого много овощей и фруктов

Удивительно, но это так! Не вставайте в очередь за теми, кто решил прикупить себе на новогодний стол много мандаринов, апельсинов и яблок. Известно, что кассиру понадобится дополнительное время, чтобы проверить, правильно ли взвешен товар. В некоторых магазинах вовсе приходится взвешивать их на кассе.

2. Остерегайтесь разговорчивых кассиров и новичков

Именно в такое время проверяется профессионализм команды кассиров. На новогодних полях сражений за продукты нужно отбивать продукты быстрее, чем стреляет Клинт Иствуд в фильме "На несколько долларов больше". Поэтому избегайте разговорчивых кассиров, а также тех, кто вышел на работу совсем недавно. Уходите на другую кассу.

3. Следите за корзинками других покупателей

Один из самых главных принципов. Перед тем, как выбрать очередь, загляните в тележки других покупателей. Не для того, чтобы удивиться, как некоторые покупают бутылку шампанского за 2 тысячи рублей, а чтобы оценить возможную скорость отбивки товаров на кассе. Вы удивитесь, но заполненная доверху тележка – далеко не всегда плохой знак. Присмотритесь, возможно, там одинаковые товары, которые кассир пробьет достаточно быстро. Кроме того, избегайте тележек с большим количеством мелких товаров.

4. Вставайте за теми, кто разгружает тележку

Иногда кассиры отбивают продукты быстрее, чем Оксимирон читает рэп, но результата это не дает. Иногда сами люди на кассе довольно медлительные. Например, они начинают готовить деньги только после того, как кассир назовет итоговую сумму покупки. Это нужно делать заранее. Поэтому смотрите за теми, кто организованно разгружает свою тележку.

5. Избегайте очередей с детьми и пенсионерами

Конечно, редко бывает, что российские пенсионеры перед Новым годом отправляются закупаться Hennessy и красной икрой для своего стола, но все же избегайте касс с пожилыми людьми, которые в последний момент будут медленно доставать мелочь из целлофанового пакетика. Кроме того, обходите стороной очереди с детьми. Покупатели, вынужденные отвлекаться на детей или сжимающие в руке пачку подарочных талонов, точно задержатся на кассе.

6. Избегайте покупателей сверхгабаритных товаров

Продавец будет вынужден встать из-за кассы, подойти к тележке и пробить каждый пакет. А вы потратите свое время и будете тормозить очередь.

7. Расплачивайтесь картой

Удивительно, но забудьте о наличных в этот день. Это долго и неудобно. Просто расплатитесь картой, что сэкономит много времени и нервов.

8. Складывайте продукты в пакеты сами

Убирайте заполненные пакеты обратно в тележку. Кроме того, сами помогайте кассиру складывать продукты по пакетам. Вы не поверите, но это на 30% увеличивает скорость очереди.

9. Выбирайте очередь слева от себя

Большинство покупателей – правши, поэтому они идут в очередь справа от себя. Как ни странно, но этот принцип работает.

10. Выбирайте очереди, которые ведут к нескольким кассирам

Они движутся быстрее всего, потому что человек в начале очереди подходит к первому освободившемуся сотруднику. Встав в подобную очередь, мы испытываем чувство облегчения, потому что нам больше не нужно выбирать, к какому кассиру подойти, и сомневаться в своём решении.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

26.12.2017 07:26
- гость -

И не ныть.

0  0
26.12.2017 07:52
злой

"целлофановый пакетик" просто умиляет... Уважаемые журналисты поймите наконец разницу между целлофановый и полиэтиленовый))))))

0  0
26.12.2017 08:18
- гость -


26.12.2017 07:52
злой

Ну не все химики, как ты. )

0  0
26.12.2017 08:23
- гость -

правило первое: не ходить
второе: очередь рядом всегда быстрее движется - прыгайте туда/сюда
третье: нафиг скупать все когда можно и 1 и 2 в магаз сгонять

0  0
26.12.2017 08:36
- гость -

Ну не все химики, как ты. )

И не всем, видимо, в школе химию преподавали.

0  0
26.12.2017 09:42
- гость -

Взял бы да объяснил, чем отличается полуэтиленовый от сарафанового

0  0
26.12.2017 10:46
Кот.Без сапог.

Как выжить в очереди в супермаркете))) Кто в 80-е в обычном гастрике в очереди бывал, или за пивом с канистрами ходил, тому очень смешно))))

0  0
26.12.2017 11:18
- гость -

9. Выбирайте очередь слева от себя
Большинство покупателей – правши, поэтому они идут в очередь справа от себя. Как ни странно, но этот принцип работает.
---
правша. выбираю левую очередь. потому, что пишу слева направо...
а вообще мне удобнее, когда лента транспортера находится слева, так удобнее выкладывать продукты

0  0
26.12.2017 14:34
- гость -

Как выжить в очереди в супермаркете))) Кто в 80-е в обычном гастрике в очереди бывал, или за пивом с канистрами ходил, тому очень смешно))))
-------------------
+1. Очереди еще на улице начинались, изгибаясь многометровой змеёй. Нас, помню, родители ставили в очередь. И пока мы в одной очереди стоим, они успевали куда-нибудь сходить по делам.

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