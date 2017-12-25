Новогоднюю елку привезли в Рубцовск в понедельник, 25 декабря, из села Новониколаевка Рубцовского района. Об этом пишет газета "Алтайская правда".
Уже несколько лет подряд главную площадь города украшает большое цельное дерево, а не сборная конструкция. На этой неделе в городе начали строить снежный городок. Из-за отсутствия снега его завезли с ближайших к городу площадок.
Издание пишет, что площадь Ленина украсит ряд вырезанных из снега сказочных персонажей и, конечно, символ года – собака. А вот Дед Мороз и Снегурочка будут надувные. Появятся в Рубцовске и горки: для совсем маленьких детей, постарше и для взрослых.
Комментарии
Да с чего вы взяли что срубленная ель живая?