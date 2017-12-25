Как провести последние декабрьские дни в этом году, куда сходить и как отдохнуть перед праздниками?
Понедельник
В музыкальной комедии в 18:30 начнется путешествие по страницам мирового музыкального театра "Блистательный концерт". А после, в 20:00, зрителям предлагают остаться здесь на "Ёлки-палки шоу", которое включает эксклюзивную новогоднюю программу, супердискотеку, праздничный стол от "Студии вкуса" и множество сюрпризов и подарков.
В МТА в 18:30 состоится зажигательное музыкальное шоу, конкурсы от популярных ведущих и дискотека от DJ HotdoG под названием "Блюз бродячих собак". Эти новогодние программы будут идти в течение всей недели.
25 и 26 декабря в кинотеатрах покажут премьерную фантастическую картину "Доктор Кто: Дважды во времени".
Вторник
В 17:00 в театре драмы пройдет "Новогодняя Дискотека-2018" для школьников старших классов. А в ТРЦ "Аренa" можно будет прогуляться по мосту через пропасть, погладить слона, убежать от поезда на выставке 3D-картин.
Среда
Своя праздничная программа запланирована и в концертном зале "Сибирь", здесь в 18:30 можно будет послушать концерт одноименного государственного оркестра "Новогодний каламбур".
Музей "Город" приглашает всех посетить необычную шоу-выставку исчезающих картин "Мир ультрафиолета".
Четверг
Во Дворце спорта в 18:30 стартует шоу-программа, созданная в лучших традициях российского цирка, "Новогодние каникулы". На арену выйдут гимнасты, жонглеры, дрессированные животные, также зрителей своими номерами удивят мотокаскадеры.
На большой экран выйдет российская спортивная лента "Движение вверх" о сборной СССР по баскетболу и комедия "Праздничный переполох". Для детей в кино появятся мультфильмы "Чудо-Юдо" и "Три богатыря и принцесса Египта".
Пятница
В филармонии в 18:30 выступит новосибирский Вокальный ансамбль Павла Шаромова, программа получила название "Новогоднее настроение и бокал шампанского..."
А в театре драмы в это время покажут спектакль "А у нас ВО дворе…".
Комментарии