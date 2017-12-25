Житель Барнаула приговорен к двум годам и шести месяцам колонии-поселения за езду в пьяном виде, повлекшую по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что осужденный вместе со своим приятелем пили пиво в гараже, расположенном в Барнауле. Во время застолья мужчины решили, что им безотлагательно нужно съездить в Рубцовск.
Двигаясь по трассе А-322 "Барнаул – Рубцовск" со скоростью около 100 км/ч, пьяный водитель стал совершать обгон впереди идущего грузовика, но в силу алкогольного опьянения, не оценив правильно дорожную ситуацию, не справился с управлением, допустил занос автомобиля и опрокидывание в кювет. Его пассажир скончался.
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