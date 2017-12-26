Фото и видео: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Строительные работы у старого здания театра кукол "Сказка" на улице Пушкина, 41 официально начались в Барнауле 25 декабря. По условиям контракта, здание должно быть снесено в течение 30 календарных дней. Исполнителем выступила известная барнаульская строительная компания "Селф", которая сначала снесет объект, а уже потом на его месте возведет новый.
Согласно техническому заданию, подрядчик также должен заложить фундамент, возвести новый объект со всеми коммуникациями, приобрести необходимое оборудование, благоустроить территорию. Зрительный зал нового театра кукол будет рассчитан на 250 человек. На все работы отводится 1,5 года. Общая стоимость работ – около 295 миллионов рублей.
Руководство театра и правительства Алтайского края довольно креативно подошло к началу работ. Возле крыльца куклы разыграли специальное театральное представление, где в шуточной форме рассказали о будущем доме.
Заместитель председателя правительства региона Андрей Щукин, выйдя во время представления вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказал подробности будущего культурного объекта. По его словам, театр "Сказка" будет вписываться в исторический облик центра Барнаула. Для театра выбран теплый, немного волшебный образ с использованием пластики фасадов.
Здание планируется сделать трехэтажным. Входная зона решена традиционно для театров с кассовым вестибюлем. Далее следует входной вестибюль с гардеробом и туалетом для зрителей. Также в вестибюле можно будет попасть в игровой детский зал. Кроме того, на первом этаже будет парадная двухмаршевая лестница. На первом этаже зоны разместится малый универсальный зал на 100 человек. На втором этаже будет фойе с интерактивной зоной для компьютерных презентаций и игр для детей. Там же будет буфет. Основной зал на 250 мест будет иметь специальное оборудование и будет соответствовать всем стандартам. Общая площадь здания составит около 3500 квадратных метров.
Комментарии
а чем этот то не устроил?
бабла попилить не на чем
Здание в аварийном состоянии, проще снести чем ремонтировать (с экономической точки зрения)... А тебе все бы попилить....
Кто Снегурочку играет?
Да давно надо сносить все театры в этой стране, либо в них открывать продуктовые ТЦ.
Артисты должны сами зарабатывать а не воровать вместе с директорами театров бюджетные средства. Деньги с театров направить в больницы, вместо лишеных дохода деньги направлять на создание новых рабочих мест для врачей. В поликлиниках жуткие очереди.
Какие театры нужны людям ? Да никакие.
А детям организовать кукольные театры в школах, типа кукольных кружков.
Туда в эти театры только сами театралы ходят или реже чинушки, Но чинушки туда идут только когда выпьют .
А то мы постояно уже видим по Тв все эти сериалы,
типа как джигарханян с молодой мацюк-романовской тырили деньги с театра и как они их теперь делят
Да давно надо сносить все театры в этой стране, либо в них открывать продуктовые ТЦ.
Артисты должны сами зарабатывать а не воровать вместе с директорами театров бюджетные средства. Деньги с театров направить в больницы, вместо лишеных дохода деньги направлять на создание новых рабочих мест для врачей. В поликлиниках жуткие очереди.
Какие театры нужны людям ? Да никакие.
А детям организовать кукольные театры в школах, типа кукольных кружков.
Туда в эти театры только сами театралы ходят или реже чинушки, Но чинушки туда идут только когда выпьют .
А то мы постояно уже видим по Тв все эти сериалы,
типа как джигарханян с молодой мацюк-романовской тырили деньги с театра и как они их теперь делят