Фото: oren1.ru
Алтайский край во вторник, 26 декабря, продолжит жить в условиях штормовой погоды — в этот день в регионе ожидается мокрый снег, дождь, метели.
По информации алтайского ЦГМС, также прогнозируется сильная гололедица, снежные заносы. Дневные температуры составят -1...+4 градуса, в северо-западных районах до -6 градусов.
Ветер будет юго-западный, 15-20 метров в секунду с порывами до 22-27 метров в секунду.
В Барнауле синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, снега, метель, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Днем в краевой столице будет 0...+2 градуса с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду с порывами до 20 метров.
Напомним, накануне на некоторых трассах Алтайского края были введены ограничения движения из-за разгула непогоды. В ГИБДД и МЧС граждан в связи с неблагоприятными метеоусловиями убедительно просят по возможности воздержаться от дальних поездок.
Комментарии