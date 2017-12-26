Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
На минувших выходных в Барнауле прошло открытие районных ёлок – всего четыре площадки и главная ёлка на площади Сахарова, открытие которой запланировано на 29 декабря.
Фотокорреспондент Amic.ru побывала на каждой из ёлок и запечатлела снежные городки районов краевой столицы.
Комментарии
Такой дождина ночью, все постройки потаяли. Обидно.
Ёлка перед Дворцом спорта полный отстой (само новогоднее дерево), куда смотрит прокуратура? Конус какой-то.
Верните ёлку из 3000 молоденьких ёлочек!
А почему часть елок сфотографированы криво? Это особенность объектива?
Ну и надеюсь в этом году будет меньше идиотов, которые монеты на фигуры приклеивают?
объектива. в субботу понаклеили уже монетки. Накрылись фигурки...
26.12.2017 08:15
- гость -
Ёлка перед Дворцом спорта полный отстой (само новогоднее дерево), куда смотрит прокуратура? Конус какой-то.
Верните ёлку из 3000 молоденьких ёлочек!
ты сначала вырасти столько елок.,а потом верещи
26.12.2017 08:15
- гость -
Ёлка перед Дворцом спорта полный отстой (само новогоднее дерево), куда смотрит прокуратура? Конус какой-то.
Верните ёлку из 3000 молоденьких ёлочек!
ты сначала вырасти столько елок.,а потом верещи
Что за идиоты, лепят монеты на фигурах?
я леплю. задабриваю символ года. всегда помогает