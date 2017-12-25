Алтайские пограничники задержали местных жителей, которые в состоянии алкогольного опьянения разъезжали в приграничной зоне. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону.
В ведомстве уточняют, что автомобиль был остановлен недалеко от государственной границы, на трассе сообщением Рубцовск – Горняк. Во время проверки документов водитель начал движение по указанию одного из пассажиров.
В результате машину удалось задержать на подъезде к поселку Ремовский. Кроме водителя, в автомобиле находились еще трое пьяных пассажиров, у которых не было документов на право нахождения в пограничной зоне.
В результате водителя оштрафовали на 1500 рублей, а пассажиров арестовали на двое суток.
Комментарии
Хорошо, что у нас так и сохранились государственные границы между странами СНГ и странами таможенного союза. Друзья друзьями, но граница должна быть на замке. Это давно поняли даже самые близкие наши друзья. Это в ЕС ни границ ни таможни. У нас все порядочно и законно. А то вдруг пьянь, да рвань начнет прорываться через границу? а?
Да еще и без паспорта !!! Если б мне в 70 е на Дальнем Востоке рассказали как будут нести службу пограничники в 2000 е - набил бы лицо !
Себе лицо набей! Может умнее будет!