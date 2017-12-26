Вторник, 26 Декабрь, 14:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,2
€ 69,09
930704
2°
Обь
355см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Отопительный сезон 2017-2018Итоги года - 2017
Новости

Дом с сауной в цоколе и прудом на участке продают в Барнауле за 10 млн руб.

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 183 квадратных метра находится на улице Лисавенко, рядом со Змеиногорским трактом

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 183 квадратных метра продают в Барнауле рядом со Змеиногорским трактом за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

В доме имеется два полноценных этажа и цокольный уровень. Стены возведены из бруса и облицованы кирпичом. Отопление газовое.

"На цокольном этаже: котельная, прачечная, сауна и бассейн. Первый этаж: кухня, гостиная и санузел. Второй этаж: четыре спальни и большая гостиная, полноценный санузел с душевой кабиной. Также имеется два гаража, погреб", — отмечает автор объявления.

На прилегающем к дому участке обустроена зона отдыха с беседкой, качелей и прудом. Также имеется теплица и плодовые деревья, бревенчатая баня и комната отдыха.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

26.12.2017 08:36
- гость -

На первой фотке - ну прям отельчик в ЮВА!

0  0
26.12.2017 08:54
- гость -

телик раритетный, мож из за него так дорого?

0  0
26.12.2017 09:57
Саша

Зажрались !

0  0
26.12.2017 13:03
- гость -

мне нравится. и цена приемлемая. а то тут иногда такой недострой продают за 15-20 млн. жаль, что у меня нет 10 млн.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
14:13
Предновогодний сюрприз: квартиры барнаульской пятиэтажки затопило дождем 0
14:02
Ученые: глобальное потепление ускорилось из-за роста уровня влажности 1
13:51
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за курильщика на борту 0
13:40
Александр Карлин вместе с женой расскажет о своей семье за лепкой пельменей 6
13:33
Пенсии, налоги, повышение МРОТ: какие законы вступят в силу в 2018 году? 5
13:25
СМИ: Путин поздравит россиян с Новым годом в необычном формате 20
13:11
Учительница в Уфе родила ребенка в школе и спрятала младенца в сумку 7
13:03
Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом 2017 года в Алтайском крае 12
12:52
Жители Барнаула не стали делать город моложе и менять дату его основания 2
12:40
Погоня с применением оружия: каменская полиция задержала пьяного водителя 2
12:31
Как изменились правила размещения рекламы на улицах Барнаула 0
12:24
Водка в России может стать менее крепкой 16
12:23
Новогодняя елка рухнула возле ТЦ "Праздничный" в Барнауле 0
12:12
Аферистки проверили счетчики у пенсионерки в Барнауле и забрали все деньги 8
12:03
Два автомобиля столкнулись "лоб в лоб" у школы в центре Камня-на-Оби 0
11:50
День жестянщика: гололед спровоцировал всплеск ДТП в Барнауле 5
11:40
Какая погода будет в новогоднюю ночь в Алтайском крае: точный прогноз 1
11:33
Эксперты выбрали 10 главных слов 2017 года 2
11:30
Дегустация колбас по ГОСТу пройдет в Барнауле 9
11:24
Введенные из-за непогоды ограничения сняли на трассах Алтайского края 0
11:11
Приказ о росте платы за детсады поставили на паузу в Барнауле 59
11:02
Эксперты: водитель не тормозил при ДТП в Москве на "Славянском бульваре" 24
10:50
Власти Барнаула пропишут правила эксгумации и перезахоронения умерших 0
10:41
Что делать с рваными купюрами и какие из них обязаны принять: инфографика 1
10:32
Стоп-кадр. Когда подготовился к Новому году по максимуму 0
10:24
Автовокзал Барнаула предлагает покупать билеты перед праздниками заранее 0
10:13
Автобусы №104ю в Барнауле изменят маршрут с 1 января 0
10:05
Две алтайские школы вошли в число лучших по итогам всероссийского конкурса 0
09:50
Аферистка лишила 15 семей из Алтайского края материнского капитала 2
09:32
Многоквартирный дом загорелся в Славгороде утром 26 декабря 0
09:22
26 мартобря: предновогодний Барнаул превратился в большой каток 1
09:12
Как правильно падать в гололед? 22
09:03
Два участка на трассе "Алтай-Кузбасс" по-прежнему закрыты 0
08:50
Природа умеет шутить: барнаульцы делятся снимками декабрьского дождя 4
08:26
ГИБДД Барнаула просит водителей быть предельно внимательными из-за гололеда 0
08:13
Профессия "инженер" снова будет одной из востребованных у молодежи 38
08:04
Какую технику Apple стоит дарить на Новый год 15
07:50
Дом с сауной в цоколе и прудом на участке продают в Барнауле за 10 млн руб. 4
07:34
Как и в каких условиях в Госдуме работают депутаты от Алтая. Серия первая 14
07:19
Серийный "воровайка" крал вещи на одном рынке Барнаула и продавал на другом 0
07:03
Гид по доходам сибиряков: сколько получают на Алтае и в других регионах СФО 15
06:48
Будет и на нашей улице праздник: фотопрогулка по районным ёлкам Барнаула 8
06:32
Как выжить в очереди в супермаркете перед Новым годом: 10 главных советов 8
06:17
Второй день в режиме шторма: дождь и метели обещают на Алтае 26 декабря 0
06:01
Жителей Барнаула перед Новым годом начали лишать "Сказки" 3
05:26
Путин назвал ключевой роль местных органов власти в решении проблем людей 25
04:38
Силуанов пообещал бюджетникам индексацию зарплат на четверть с 1 января 11
03:33
Ниже некуда: Силуанов рассказал о рекордно низком росте инфляции в России 7
02:36
Здание Госдумы в 2018 году отремонтируют по полной программе 1
01:18
Объем краевой адресной инвестиционной программы на 2018 год увеличен на 20% 0
00:01
Ученые нашли в лишнем весе немного больше счастья 0

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.