Фото: avito.ru
Коттедж площадью 183 квадратных метра продают в Барнауле рядом со Змеиногорским трактом за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
В доме имеется два полноценных этажа и цокольный уровень. Стены возведены из бруса и облицованы кирпичом. Отопление газовое.
"На цокольном этаже: котельная, прачечная, сауна и бассейн. Первый этаж: кухня, гостиная и санузел. Второй этаж: четыре спальни и большая гостиная, полноценный санузел с душевой кабиной. Также имеется два гаража, погреб", — отмечает автор объявления.
На прилегающем к дому участке обустроена зона отдыха с беседкой, качелей и прудом. Также имеется теплица и плодовые деревья, бревенчатая баня и комната отдыха.
Комментарии
На первой фотке - ну прям отельчик в ЮВА!
телик раритетный, мож из за него так дорого?
Зажрались !
мне нравится. и цена приемлемая. а то тут иногда такой недострой продают за 15-20 млн. жаль, что у меня нет 10 млн.