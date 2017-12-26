Фото: capost.media
Сводные данные о размере средних заработных плат в регионах Сибирского федерального округа в период с января по октябрь 2017 года опубликовал Новосибирскстат — в целом по СФО данный показатель за десять месяцев составил 32 879 рублей.
В Алтайском крае средний размер зарплаты оказался почти на 11 тысяч рублей меньше — 22 035 рублей. При этом, как ранее сообщал портал Amic.ru, данный показатель к аналогичному периоду прошлого года на Алтае вырос на 6,9%.
Регионами-лидерами по размеру средних заработных плат в Сибири оказались:
- Красноярский край – 39 705 рублей;
- Томская область – 37 401 рубль;
- Иркутская область – 36 730 рублей;
- Забайкальский край – 33 700 рублей;
- Республика Хакасия – 33 466 рублей.
В Новосибирскстате уточняют, что во многом более высокий размер средних зарплат в этих регионах объясняется особенностями отраслевой структуры экономики данных субъектов и величиной применяемого районного коэффициента.
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Далее приводится размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций СФО по различным отраслям (для увеличения нажмите на таблицу):
Комментарии
прекратите тут раскачивать
Только средний чек упал...наверно поскользнулся
У нас самый нищий регион в Сибири?
Судя по таблице финансисты у нас на уровне
Давайте,неудачьники,затягивайте песнь про голубцы?
Нищий деградирующий регион с богатым губернатором.
26.12.2017 08:13
- гость -
Давайте,неудачьники,затягивайте песнь про голубцы?
Давайте, депутаты, рассказывайте, как себе зарплату до 200 тысяч рублей поднимали, совесть не шевельнулась?
Расслоение большое, за Грудинина край проголосует?
за Грудинина край проголосует?_____________Как за президента, ДА!!!
В Кремле заявили, что Путин точно не приедет на собственное выдвижение в президенты.
Президент РФ Владимир Путин не станет принимать участие в завтрашнем заседании инициативной группы по выдвижению его на новый президентский срок. «Нет, в планах у президента нет. Завтра достаточно загруженный рабочий график», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Тот момент, когда бы баллотируешься в президенты 145-миллионной страны, но у тебя есть более важные дела, чем присутствие на собственной процедуре выдвижения. Думаю, идти на такие "выборы" может только идиот или мазохист.
за Грудинина край проголосует?_____________Как за президента, ДА!!!---------------------За ним еще и команда специалистов идет среди которых Болдырев, Глазьев и вроде как даже полковник Квачков, ныне находящийся в узилище.
26.12.2017 08:09
гость
Для кого-то это открытие?!!
А почему у нас такая зарплата в крае?
26.12.2017 10:26
гость
А почему у нас такая зарплата в крае?
Потому что наш успех - это богатый губернатор.