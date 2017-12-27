Традиционно многие хозяйки, продумывая меню новогоднего стола, стараются приготовить что-то и для хозяйки года — в 2018-м ею станет Желтая Земляная Собака. Чем порадовать символ будущих 12 месяцев, смотрите в подборке Кухни.Amic.ru.
Новогодний салат "Собачка"
Что потребуется?
- Курица копченая — 300 г
- Грибы маринованные — 150 г
- Некрупный картофель - 6-7 шт.
- Некрупная морковь - 4-5 шт.
- Яйца — 3-5 шт.
- Сыр плавленый — 90-100 г
- Майонез — 100-150 г
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный молотый — по вкусу
- Гвоздика (для украшения) — 6 шт.
- Колбаса или мясо (для украшения) — маленький ломтик
- Укроп свежий (для украшения, по желанию) — несколько веточек
Как готовить?
Отварить картофель, морковь и яйца, остудить и очистить. Мелко нарезать копченую курицу и маринованные грибы, два-три гриба оставить целыми для украшения салата. Картофель, морковь, часть яичного белка и желток натереть на терке. Выложить на блюдо картофель и сформировать мордочку и ушки. Смазать майонезом. Далее сделать слои из копченой курицы, яичного белка, нарезанных грибов. После выложить натертый плавленый сырок и еще раз чуть промазать майонезом. Выложить натертую вареную морковь, а последним слоем — картофель, спрятав под ним остальные слои салата. Хорошо смазать майонезом.
Выложить из тертого желтка мордочку, из белка сделать ушки и носик, из разрезанного на две половины гриба — глаза, а из целого — носик. Для усов подойдет гвоздика, а для языка — тонкий кусок колбасы.
Добавить бровки из маринованных грибов, а блюдо украсить укропом. Накрыть салат пищевой пленкой и дать пропитаться.
Салат "Кость" с креветками и авокадо
Что потребуется?
- Авокадо — 1 шт.
- Креветки — 150 г
- Яйца куриные — 4 шт.
- Сыр твердый — 150 г
- Майонез — 4 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Как готовить?
Креветки отварить в кипящей воде в течение 6-7 минут. Слить воду, дать остыть и очистить. Авокадо разрезать пополам вдоль, удалить косточку и нарезать мякоть кубиком. Яйца отварить и остудить, почистить и натереть на крупной терке. Часть белков натереть отдельно и оставить для украшения. Натереть сыр. Выложить все ингредиенты в миску, добавить майонез и перемешать. Выложить на блюдо, сформировать кость и украсить белками.
Домашняя буженина
Что потребуется?
- Свинина духовая — 600 г
- Чеснок — 4-5 зубчиков
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Перец чили молотый — по вкусу
- Специи (паприка, мускатный орех, черный молотый перец, кориандр, семена горчицы, хмели-сунели) — 2 ч.л.
- Масло подсолнечное нерафинированное — 2 ст.л.
Как готовить?
Чеснок почистить и нарезать на дольки вдоль на 3-4 части. В мясе тонким ножом сделать надрезы и положить в них нарезанный чеснок. В небольшой чашке смешать 2 столовые ложки подсолнечного масла, соль, перец, специи, молотый чили и тщательно перемешать.
Получившейся смесью тщательно полить свинину. Завернуть мясо в фольгу и отправить мариноваться в холодильник как минимум на 3 часа. После достать из холодильника, переложить в форму для запекания и отправить в разогретую до 190-200 градусов духовку. Запекать в течение 1 часа 40 минут. Далее выключить духовку и оставить в ней свинину на 8 часов. Духовку при этом открывать нельзя. Перед подачей развернуть мясо, слить лишнюю жидкость и дать свинине обсохнуть.
"Новогодний веночек" из мини-сосисок в тесте
Что потребуется?
- Тесто слоеное, готовое – 1 кг
- Яйца – 2 шт.
- Мини-сосиски – 12 шт.
- Розмарин сухой – 2 ст. л.
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Зелень — для украшения
Как готовить?
Очистить болгарский перец от семян, разрезать пополам и вырезать бантик. Готовый "веночек" украсить бантом из перца и зеленью.
Комментарии
Прикольно) спасибо, амител!
Салат в виде собачки ближе к корейской кухне.
не в виде... а из собачки вот эт корейская кухня была бы!