Телеведущая Ксения Собчак в понедельник, 25 декабря, подала в Центризбирком документы на выдвижение в президенты России от партии "Гражданская инициатива", сообщает РИА "Новости".
Собчак идет на выборы от партии экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева, субботний съезд которой принял решение о выдвижении телеведущей. Кроме того, делегаты проголосовали за включение Собчак в состав руководства партии, избрав ее членом федерального политсовета.
На субботнем съезде "Гражданской инициативы" она представила свою предвыборную программу, которая носит название "123 трудных шага" и включает предложения по внутренней и внешней политике, развитию экономики, социальной политике.
В ходе открытия штаба в Екатеринбурге Собчак заявила, что ее кампания "рассчитана на людей, которым не нравится жить в бедности в богатейшей стране", отметив, что для нее действительно важны темы, касающиеся женщин.
Собчак стала уже третьей женщиной-кандидатом, представившей в ЦИК документы для выдвижения. Ранее партия "Российский объединенный трудовой фронт" подала документы по выдвижению крановщицы металлургического завода "Петросталь" Натальи Лисицыной, а в воскресенье избирком принял документы председателя партии "Женский диалог" Елены Семериковой.
Комментарии
Хорошо, что все реальные кандидаты в Президенты борются за возможность улучшить жизнь любимых россиян. Хорошо, что реальная альтернатива, подразумевает настоящие демократические выборы в свободной и конкурентной борьбе. Где каждый россиянин имеет право избирать и быть избранным.
Заметно, что ее волнуют проблемы женщин, поэтому и решила легализовать сексменшинства, полное отсутствие логики
Крановщица во главе страы это хороший цирк
элитка людей за людей не считает видимо совсем, что такой цирк устроила.
"Алексея Навального незаконно не допустили до выборов. Владимир Путин напуган, боится конкуренции с Навальным, поэтому приказал своим слугам из ЦИКа отказать ему в регистрации.
Это означает одно - процедура, которая пройдет 18 марта, выборами называться не может. В связи с этим мы объявляем забастовку избирателей.
Региональные штабы Алексея Навального становятся штабами забастовки.
Мы организовываем наблюдение за явкой избирателей, потому что фальсификация явки станет основным приоритетом Кремля.
Мы агитируем против выборов. Прийти на участок сейчас - недостойно и неприлично. Прийти на участок сейчас - это проголосовать за обман и коррупцию. В данном случае испортить бюллетень — не выход, поскольку Кремль заботит только факт явки.
Мы не признаем власть, избранную в результате таких «выборов». Мы призываем вас помочь нам и убедить как можно больше людей участвовать в нашей забастовке.
Выборы без единственного настоящего кандидата - не выборы." (с)