В Москве на Славянском бульваре автобус въехал в пешеходный переход и сбил шедших людей, передает ТАСС.
Автобус вылетел с дороги прямо в подземный пешеходный переход, по которому в тот момент поднималось более 10 человек. Несколько попали под колеса.
На данный момент известно о пяти погибших. Число пострадавших выросло до 15 человек.
На месте аварии с автобусом на Славянском бульваре работает санавиация.
Водитель автобуса задержан. В качестве причины пока рассматривают возможный отказ тормозов или версию, что автобус подрезала другая машина, после чего он и вылетел на лестницу подземного перехода.
По данным паблика Mash, за рулем находился 58-летний Виктор Тихонов. С утра его, как обычно, проверили на алкоголь — был трезв. За 30 лет работы в сфере пассажирских перевозок нареканий к нему со стороны руководства не было.
Mash опубликовал предварительный список пострадавших. Среди них:
1. Лысенко Инна, 46 лет.
2. Кузинова Анастасия, 16 лет.
3. Удалова Людмила, 57 лет.
4. Дронова Алена, 27 лет.
5. Бабич Людмила, 54 года.
6. Титова Наталья, 34 года.
Комментарии