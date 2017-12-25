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Собянин выразил соболезнования родным погибших на Славянском бульваре

, ИА "Амител"
Автобус вылетел с дороги прямо в подземный пешеходный переход, по которому шли люди

Фото: ntv.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter выразил соболезнования родным и близким погибших в аварии на Славянском бульваре. 

Автобус вылетел с дороги прямо в подземный пешеходный переход, по которому в тот момент поднималось более 10 человек. Несколько попали под колеса. На данный момент известно о пяти погибших. Число пострадавших выросло до 15 человек.

Паблик Mash опубликовал предварительный список пострадавших. Среди них: 

1. Лысенко Инна, 46 лет.

2. Кузинова Анастасия, 16 лет.

3. Удалова Людмила, 57 лет.

4. Дронова Алена, 27 лет.

5. Бабич Людмила, 54 года.

6. Титова Наталья, 34 года. 

Сообщается, что движение в районе аварии существенно затруднено. На Кутузовском проспекте образовалась пробка длиной более 3 км. Общая загруженность дорог на 15:45 мск оценивается в 8 баллов. 

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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25.12.2017 20:54
- гость -

Корреспондет Дождя Алексей Коростелев поговорил с очевидцем аварии на Кутузовском проспекте, который находился в рейсовом автобусе, совершившим наезд на людей в подземном переходе.

Очевидец, который ехал в автобусе, рассказал, что автобус стоял с выключенным двигателем: «Водитель говорил, что минут через 15 поедем. Я только сел, минут 5 прошло, он ни с того, ни с сего дает по газам. Впереди стоял автобус, выезжает на тротуар, он мог в деревья поехать, а он специально, мне так показалось, взял и в переход ударился». «Водитель даже в шоке не был, спокойно вышел и говорит, что не справился с управлением. И ходил вокруг автобуса, даже людям не помогал», — добавил он.

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