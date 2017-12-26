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Серийный "воровайка" крал вещи на одном рынке Барнаула и продавал на другом

, ИА "Амител"
Злоумышленник ранее был многократно судим за воровство

Фото: mschistota.ru

Мужчину, обвиняемого в краже вещей на территории ярмарки, расположенной на проспекте Космонавтов в Барнауле, ждет суд.

Как сообщили в краевой прокуратуре, злоумышленнику инкриминируют хищение женских пальто.

"Так, в утреннее время 22.11.2017 на территории ТПК  Алтайского края "Ярмарка на Космонавтов" происходила торговля товарами. Беседовавшими между собой на улице двумя продавцами торговых павильонов был замечен мужчина, который ранее неоднократно совершал мелкие кражи на рынке и которого продавцы между собой называли "воровайка". Спустившись к торговым павильонам и продолжив торговлю, одна из продавцов заметила, что у нее с манекенов были похищены два женских пальто. Ущерб от кражи составил 8000 рублей", — уточняют в надзорном ведомстве.

Один день спустя мужчину вновь заметили на территории рынка. Об этом было заявлено в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника, который в отделе полиции признался в краже.

На тот момент одно из похищенных пальто было продано им на Докучаевском рынке, а второе полицейские изъяли.

Ранее мужчина имел множество судимостей за совершение краж на барнаульских рынках.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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