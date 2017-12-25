По данным источника "Интерфакса", попавший в ДТП автобус корпоративно обслуживал инновационный центр "Сколково".
Тем временем столичная полиция подтверждает гибель пяти человек в результате съезда автобуса в подземный переход на Славянском бульваре в Москве. Пострадали тринадцать пешеходов. В департаменте здравоохранения сообщили, что медики борются за жизнь одного тяжелораненого.
"Сегодня в 14.46 на Кутузовском проспекте произошло ДТП. Водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. По предварительным данным, пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы", — сообщили в пресс-службе главка.
Предварительная экспертиза показала, что водитель автобуса был трезв. Сообщается о задержании водителя.
"Я подъехал на остановку "Славянский бульвар" , это конечная остановка. У меня в салоне было 3 человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше", — говорится в показаниях водителя автобуса.
Как сообщает паблик Mash, глава ГИБДД Москвы генерал-майор Коваленко лично опросил водителя автобуса. Он попросил выйти всех из машины и дать ему пообщаться с мужчиной. Разговор проходил тет-а-тет. О чем именно они говорили – неизвестно. Генерал-майор после беседы сразу уехал с места ДТП.
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