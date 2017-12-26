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Объем краевой адресной инвестиционной программы на 2018 год увеличен на 20%

, ИА "Амител"
Практически четверть объема средств КАИП направят на финансирование проектов программы "80х80"

Фото: myaltai.com

В Алтайском крае принята адресная инвестиционная программа на 2018 год. Постановление подписал губернатор Александр Карлин, сообщается на официальном сайте региона. 

Как отмечают в Министерстве экономического развития Алтайского края, объем краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) на 2018 год увеличен почти на 20% по сравнению с 2017 годом и составил 5,9 миллиарда рублей.

В рамках КАИП предусмотрено финансирование из краевого бюджета работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе оказание финансовой поддержки для выполнения работ на объектах муниципальной собственности на условиях долевого участия с местными бюджетами. Выделение этих средств позволит осуществлять работы на 131 объекте, 64 из которых планируется завершить.

С привлечением средств федерального бюджета в сумме 1 миллиард 199,6 миллиона рублей будет осуществляться строительство школы в квартале 2008 Барнаула, ФАПов и объектов водоснабжения на территориях ряда сельских населенных пунктов, спортивного комплекса в селе Староалейское Третьяковского района и стадиона в селе Кулунда Кулундинского района. Продолжится реконструкция противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске.

В КАИП 2018 года добавили приоритетное направление "Соцобеспечение", по которому с участием федеральных средств в Барнауле начнут реконструкцию корпуса Краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Журавлики" с пристройкой бассейна и спортивного зала. Также федеральные средства направят на создание инженерной защиты от наводнений в селе Быстрянка Красногорского района и селе Чарышское Чарышского района. На софинансирование мероприятий с федеральным бюджетом в КАИП предусмотрено 748,8 миллиона рублей.

В соответствии с приоритетами социальной политики правительства Алтайского края наибольший объем средств КАИП направят на объекты сферы образования — 2 миллиарда 174,4 миллиона рублей. На средства КАИП 2018 года планируется начать строительство еще одной школы на 550 учащихся в Барнауле, школы, сблокированной с детским садом, в селе Покровка Локтевского района, пристройки к школе в селе Ключи Ключевского района и к зданию детского сада в селе Завьялово Завьяловского района, завершить пристройку к школе в селе Новоегорьевское Егорьевского района, а также провести капитальный ремонт в 19 школах и детских садах. После проектирования начнут строительство школы на 140 учащихся в селе Волчиха Волчихинского района.

На 2018 год запланировано провести реконструкцию и выполнить капитальный ремонт 15 городских и районных больниц и поликлиник, начать строительство ожогового центра в Барнауле. Значительные средства предусмотрены на проектирование объектов, в числе которых новый хирургический корпус краевого онкологического диспансера, поликлиника в квартале 2002а Барнаула, станция скорой медицинской помощи, пять поликлиник в районных центрах Алтайского, Ребрихинского, Мамонтовского, Советского и Бурлинского районов. Всего на объекты здравоохранения предусмотрено 952,5 миллиона рублей.

В сфере "Культура" с привлечением 570,2 миллиона рублей краевых средств планируется продолжить работы по реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле и капитальному ремонту драмтеатра в Рубцовске, начать строительство театра кукол "Сказка" в Барнауле и реконструкцию Дома культуры в селе Крутиха Крутихинского района, выполнить капитальный ремонт еще четырех объектов отрасли.

Из спортивных объектов в регионе планируют завершить строительство трех спортивных комплексов: в селе Староалейское Третьяковского района, селе Кытманово Кытмановского района и Змеиногорске, а также начать строительство еще одного в  Белокурихе. Планируется возобновить работы по строительству катка с искусственным льдом специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею "Алтай" в Барнауле. Общий объем финансирования объектов этой отрасли в КАИП составил 415,6 миллиона рублей.

Предусмотрено выделение средств на строительство и реконструкцию объектов тепло- и водоснабжения, продолжение комплексной компактной застройки сельских территорий, строительство жилья для отдельных категорий граждан. Продолжится выделение бюджетных средств на приобретение жилья для молодых семей и детей-сирот. Также в рамках КАИП запланирована реализация проектов по созданию инфраструктурных объектов для развития туристической отрасли.

Практически четверть объема средств КАИП — 1 миллиард 325 миллионов рублей — направят на финансирование проектов программы "80х80". По согласованию с государственными и муниципальными заказчиками в 2018 году планируют завершить строительство и капитальный ремонт 21 объекта программы "80х80".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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