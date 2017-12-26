Вторник, 26 Декабрь, 07:02

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,2
€ 69,09
849722
3°
Обь
336см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Отопительный сезон 2017-2018Итоги года - 2017
Новости

Объем краевой адресной инвестиционной программы на 2018 год увеличен на 20%

, ИА "Амител"
Практически четверть объема средств КАИП направят на финансирование проектов программы "80х80"

Фото: myaltai.com

В Алтайском крае принята адресная инвестиционная программа на 2018 год. Постановление подписал губернатор Александр Карлин, сообщается на официальном сайте региона. 

Как отмечают в Министерстве экономического развития Алтайского края, объем краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) на 2018 год увеличен почти на 20% по сравнению с 2017 годом и составил 5,9 миллиарда рублей.

В рамках КАИП предусмотрено финансирование из краевого бюджета работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе оказание финансовой поддержки для выполнения работ на объектах муниципальной собственности на условиях долевого участия с местными бюджетами. Выделение этих средств позволит осуществлять работы на 131 объекте, 64 из которых планируется завершить.

С привлечением средств федерального бюджета в сумме 1 миллиард 199,6 миллиона рублей будет осуществляться строительство школы в квартале 2008 Барнаула, ФАПов и объектов водоснабжения на территориях ряда сельских населенных пунктов, спортивного комплекса в селе Староалейское Третьяковского района и стадиона в селе Кулунда Кулундинского района. Продолжится реконструкция противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске.

В КАИП 2018 года добавили приоритетное направление "Соцобеспечение", по которому с участием федеральных средств в Барнауле начнут реконструкцию корпуса Краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Журавлики" с пристройкой бассейна и спортивного зала. Также федеральные средства направят на создание инженерной защиты от наводнений в селе Быстрянка Красногорского района и селе Чарышское Чарышского района. На софинансирование мероприятий с федеральным бюджетом в КАИП предусмотрено 748,8 миллиона рублей.

В соответствии с приоритетами социальной политики правительства Алтайского края наибольший объем средств КАИП направят на объекты сферы образования — 2 миллиарда 174,4 миллиона рублей. На средства КАИП 2018 года планируется начать строительство еще одной школы на 550 учащихся в Барнауле, школы, сблокированной с детским садом, в селе Покровка Локтевского района, пристройки к школе в селе Ключи Ключевского района и к зданию детского сада в селе Завьялово Завьяловского района, завершить пристройку к школе в селе Новоегорьевское Егорьевского района, а также провести капитальный ремонт в 19 школах и детских садах. После проектирования начнут строительство школы на 140 учащихся в селе Волчиха Волчихинского района.

На 2018 год запланировано провести реконструкцию и выполнить капитальный ремонт 15 городских и районных больниц и поликлиник, начать строительство ожогового центра в Барнауле. Значительные средства предусмотрены на проектирование объектов, в числе которых новый хирургический корпус краевого онкологического диспансера, поликлиника в квартале 2002а Барнаула, станция скорой медицинской помощи, пять поликлиник в районных центрах Алтайского, Ребрихинского, Мамонтовского, Советского и Бурлинского районов. Всего на объекты здравоохранения предусмотрено 952,5 миллиона рублей.

В сфере "Культура" с привлечением 570,2 миллиона рублей краевых средств планируется продолжить работы по реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле и капитальному ремонту драмтеатра в Рубцовске, начать строительство театра кукол "Сказка" в Барнауле и реконструкцию Дома культуры в селе Крутиха Крутихинского района, выполнить капитальный ремонт еще четырех объектов отрасли.

Из спортивных объектов в регионе планируют завершить строительство трех спортивных комплексов: в селе Староалейское Третьяковского района, селе Кытманово Кытмановского района и Змеиногорске, а также начать строительство еще одного в  Белокурихе. Планируется возобновить работы по строительству катка с искусственным льдом специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею "Алтай" в Барнауле. Общий объем финансирования объектов этой отрасли в КАИП составил 415,6 миллиона рублей.

Предусмотрено выделение средств на строительство и реконструкцию объектов тепло- и водоснабжения, продолжение комплексной компактной застройки сельских территорий, строительство жилья для отдельных категорий граждан. Продолжится выделение бюджетных средств на приобретение жилья для молодых семей и детей-сирот. Также в рамках КАИП запланирована реализация проектов по созданию инфраструктурных объектов для развития туристической отрасли.

Практически четверть объема средств КАИП — 1 миллиард 325 миллионов рублей — направят на финансирование проектов программы "80х80". По согласованию с государственными и муниципальными заказчиками в 2018 году планируют завершить строительство и капитальный ремонт 21 объекта программы "80х80".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
06:48
Будет и на нашей улице праздник: фотопрогулка по районным ёлкам Барнаула 0
06:32
Как выжить в очереди в супермаркете перед Новым годом: 10 главных советов 0
06:17
Второй день в режиме шторма: дождь и метели обещают на Алтае 26 декабря 0
06:01
Жителей Барнаула перед Новым годом начали лишать "Сказки" 0
05:26
Путин назвал ключевой роль местных органов власти в решении проблем людей 2
04:38
Силуанов пообещал бюджетникам индексацию зарплат на четверть с 1 января 2
03:33
Ниже некуда: Силуанов рассказал о рекордно низком росте инфляции в России 1
02:36
Здание Госдумы в 2018 году отремонтируют по полной программе 0
01:18
Объем краевой адресной инвестиционной программы на 2018 год увеличен на 20% 0
00:01
Ученые нашли в лишнем весе немного больше счастья 0
23:39
Саночники выступят на ОИ-2018 в форме бургундского цвета 0
23:22
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве получат до 500 тысяч рублей 2
23:02
Житель Кудымкара намерен попросить у Трампа новое жилье 0
22:52
Задорнов рассказал о царившем в "Росгосстрахе" воровстве  0
22:25
Чемпионы ОИ-2018 из Подмосковья получат более миллиона рублей 0
22:01
iPhone X стал самым полезным гаджетом 2017 года в премиальной категории 0
21:34
Алтайский глава сельсовета и предприниматель незаконно валили деревья 0
21:21
Барнаулец, проиграв в споре про Толкиена, пошел домой за топором 0
21:01
Автобус, въехавший в переход, обслуживал инновационный центр "Сколково" 0
20:42
Одиннадцать девушек погибли в ДТП в Нигерии по дороге на свадьбу 0
20:27
Карлин подписал соглашение, усиливающее позиции региона на рынке зерна 0
20:01
Собянин выразил соболезнования родным погибших на Славянском бульваре 1
19:40
Автобус въехал в подземный переход в Москве: есть погибшие 0
19:23
Пьяные жители Алтайского края уходили от погони недалеко от границы 3
19:08
Коротко о главном: снежная буря, перемены в мэрии и новогодний Барнаул
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 декабря
19:01
Третья после крановщицы: Собчак подала в ЦИК документы для выдвижения 5
18:38
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев отправлен в отставку 3
18:28
Водителя в Барнауле приговорили к тюремному сроку за гибель пассажира 0
18:10
Куда сходить в Барнауле перед праздниками: гид на неделю с 25 по 29 декабря 0
18:05
Главную площадь Рубцовска в этом году украсит живая ель 1
17:51
Рекорд по выстраиванию елки из авто установили в Алтайском крае 2
17:35
Специальный КамАЗ для помощи автомобилистам появится на Алтае 0
17:22
Курс биткоина продолжает снижаться после большого взлета 4
17:13
Дугин: "Пока барнаульцы отдыхают, городские службы должны работать" 0
17:04
Жительница Барнаула избила соседку ведром 1
16:50
Лучшую ледяную фигуру выбрали на площади Сахарова в Барнауле 2
16:33
Учредитель компании "Алгоритм" Тайчер станет депутатом Думы Барнаула 7
16:28
Дождь и снег: какая погода будет на Алтае в последнюю неделю 2017 года 0
16:24
Группу "черных банкиров" под лидерством экс-депутата осудили на Алтае 3
16:13
Улыбающийся светофор, работающий при -50, разработали в Новосибирске 2
16:02
Алтайские власти выделили лучшим спортсменам края 67 тысяч на девятерых 10
15:50
Полиция в Бийске нашла водителя, сбившего на "зебре" 79-летнюю женщину 0
15:33
Арматуру и более 150 гвоздей извлекли из желудка пенсионерки в Бурятии 9
15:22
СК исключил версию взрыва при крушении самолета Минобороны в Сочи 2
15:15
Подтянуть рейтинг: единороссы Алтая о поддержке Путина справедливороссами 8
15:05
Моллюски и морская капуста могут подешеветь в России в 2018 году 8
14:51
Комитет ЖКХ в барнаульской мэрии возглавил экс-директор "Бирюзовой Катуни" 3
14:49
Картину с изображением распятого Санта-Клауса выставили в центре Нью-Йорка 0
14:32
Ребенок в Хабаровске выстрелил из пистолета в свою маму 3
14:21
60% и выше: глава единороссов Алтая об ожидаемой явке на выборы президента 39

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.