Задорнов рассказал о царившем в "Росгосстрахе" воровстве 

Финансовые проблемы страховой компании стали следствием ее бизнес-модели, заявил в интервью газете "Коммерсант" новый глава совета директоров "Росгосстраха" Михаил Задорнов.
Президент ВТБ24, будущий глава "ФК "Открытие" и совета директоров "Росгосстраха" Задорнов рассказал о причинах финансовых проблем компании "Росгосстрах". Распространенное мнение, что проблемы связаны с высокими выплатами по ОСАГО, по его словам, не совсем корректно.
"Так удобно подавать ситуацию", — считает Задорнов, который в конце ноября возглавил совет директоров страховой компании.
По его мнению, "Росгосстрах" "погорел" из-за того, что, обладая уникальной позицией на рынке, "ухитрился в лице его собственников и менеджмента абсолютно ничего не сделать за десять лет".
"Ни с точки зрения ИT-платформы, технологий и управления сетью, которые находятся в ужасном состоянии, ни с точки зрения базовых принципов управляемости. В "Росгосстрахе" к тому же сверху донизу царило воровство. И после этого мы говорим, что компания погорела на ОСАГО?!" — подчеркнул Задорнов.
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