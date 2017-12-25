Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что чемпионы Олимпийских игр 2018 года из Подмосковья получат от региональных властей более миллиона рублей, передает ТАСС.
"Мы занимаемся этим вопросом и ожидается, что будет принято решение о премировании победителей и призеров Игр. Будет сформирована новая тарифная сетка, по сравнению с прошлой Олимпиадой мы кратно поднимаем выплаты", — сказал чиновник.
Золотые призеры Олимпиады 2016 года получили от правительства Московской области 1 миллион рублей, серебряные — 700 тысяч, бронзовые — 500 тысяч.
Комментарии