Пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве получат до 500 тысяч рублей

Пострадавшие в ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве получат до 500 тысяч рублей по ОСАГО, рассказали представители ГУП "Мострансавто", сообщает РИА "Новости".
В сообщении предприятия отмечается, что пешеходы, оказавшиеся в момент происшествия в зоне ЧП, получат компенсации по ОСАГО за вред жизни и здоровью в пределах 500 тысяч рублей.
Кроме того, за повреждение имущества потерпевшим полагается выплата в пределах 400 тысяч рублей.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столичный департамент транспорта инициирует проверки частных перевозчиков после аварии в подземном переходе возле метро "Славянский бульвар", где погибли несколько человек и пострадали более десяти граждан.
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Согласно показаниям очевидца, записанным телеканалом «Дождь», автобус стоял с выключенным двигателем. «Я только сел, достал телефон, смотрю — он ни с того ни с сего дает по газам. Впереди стоял автобус, я думал, может он его не хочет ударить. Выезжает на тротуар... Я еще удивился: если бы он хотел заглушить, он бы в эти деревья поехал, а он специально взял и в переход».
Водитель, по словам очевидца, «даже в шоке не был. Он спокойно вышел с сиденья. Говорит «я не справился с управлением» и спокойно вокруг автобуса начал ходить, даже людям не старался помочь».
Телеграм-канал Mash добавляет, что глава ГИБДД Москвы генерал-майор Коваленко лично опросил Тихонова, однако о чем они говорили, неизвестно.