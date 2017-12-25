Российские саночники выступят на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в форме бордового цвета, передает ТАСС со ссылкой на начальника сборной России Артема Петракова.
"Предложенный нами дизайн формы уже утвержден в МОК и FIL. Наши спортсмены на Олимпиаде будут выступать в форме бургундского цвета", — сообщил Петраков.
Конькобежцы намерены выступить в Южной Корее в синей форме с серебристыми вставками. Правда, как отметил глава технического комитета по конькобежному спорту Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко, этот вариант формы пока не согласован.
Международный олимпийский комитет будет проверять форму на соответствие 13 критериям. Так, в дизайне формы не должны использоваться национальные символы России, которые позволили бы идентифицировать национальную принадлежность спортсмена.
Также запрещено использовать различные вариации и сочетания цветов российского флага, образующие триколор.
На униформе россиян, в которой атлеты будут присутствовать на церемониях открытия и закрытия, на соревнованиях, тренировках и в повседневной жизни в период Игр, может быть указано только два типа словосочетаний: OAR (olympic athlete from Russia) или "олимпийский спортсмен из России".
Печать на спортивной одежде, аксессуарах и экипировке национального флага или герба России, эмблемы Олимпийского комитета России при этом не допускается.
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