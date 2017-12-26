Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам VI Съезда Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления". Телеграмма размещена на сайте главы государства.
В поздравлении отмечается, что государство уделяет значительное внимание развитию местного самоуправления и укреплению его финансовой самостоятельности.
"Органы местной власти призваны играть ключевую роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей, таких как совершенствование социальной инфраструктуры, обустройство территорий, обеспечение порядка в ЖКХ", — говорится в сообщении.
Путин отметил, что Совет, объединяющий руководителей муниципальных образований, депутатов и представителей экспертного сообщества, ежегодно укрепляет потенциал.
"Уверен, что съезд пройдет успешно, а его рекомендации обязательно будут воплощены в реальные дела и начинания", — подчеркнул президент.
VI Съезд Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления" состоялся 25 декабря, в его работе участвовало свыше 300 представителей муниципального сообщества.
Комментарии
Президент России Владимир Путин на встрече с руководством обеих палат парламента предложил подумать об утилизационном сборе в области производства бытовой техники.
«Что касается крупных отходов – телевизоров, холодильников и другой крупной кухонной техники, – надо подумать, чтобы не обременять экономику и производителя. Но, тем не менее, у нас существует же утилизационный сбор, и он дает возможность создавать соответствующий кластеры производства по утилизации и переработке этих машин», - приводит его слова ТАСС.
Путин призвал подумать над этим вопросом, однако делать это «без суеты» и не спеша.
Переложил всю ответственность за решение проблем населения на нищие муниципалитеты? Умно, что тут скажешь. И так все знают, что всё хорошее твориться с его ведома, а о плохое - дела местных чиновников.
Паренек лишил муниципалитеты денег, а теперича валит на них всю свою беспечность....
В Кремле заявили, что Путин точно не приедет на собственное выдвижение в президенты.
Президент РФ Владимир Путин не станет принимать участие в завтрашнем заседании инициативной группы по выдвижению его на новый президентский срок. «Нет, в планах у президента нет. Завтра достаточно загруженный рабочий график», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Тот момент, когда бы баллотируешься в президенты 145-миллионной страны, но у тебя есть более важные дела, чем присутствие на собственной процедуре выдвижения. Думаю, идти на такие "выборы" может только идиот или мазохист.
На это и расчет этой братвы - чтобы мы поверили в свое бессилие, идти на выборы надо и голосовать за любого кандидата кроме воров и жуликов! И вот когда они начнут красть голоса массово - другие кандидаты, а это Грудинин, Собчак, недопущенный Навальный эту тему обязательно поднимут!
АМИК, если Вы хоть немного профессионалы, если у Вас есть хоть капля самоуважения и уважения к своим читателям, если Вам важно что-то делать, если вам что-то говорит слово ЖУРНАЛИСТ, напишите правду или хотя бы как можете о вчерашнем решении ЦИК.
Я обещаю навсегда забыть
нашВАШ портал и более не читать ваши новости, если сегодня 26.12.17 не будет опубликована правдивая информация про продажную работу ЦИК.
Люди хотят спокойно работать, а если Путин панически боится Навального и запрещает его фамилию произносить в чем АМИК виноват?! Не трут - уже плюс! Путин на пресс-конференции, на вопрос Собчак прямо сказал, что Навального не допустят и не стал отрицать, что суды были инспирированы и еще раз подтвердил - он выше Конституции...
26.12.2017 09:43
- гость -
Да хрен с ним с Путиным!
Амик- сайт новостей. Почему я полгода читал про политические скандалы в предвыборной гонке США, а про выборы в моей стране, читаю на других сайтах?! Мне не нужен источник "розовых событий"! Я хочу читать НОВОСТИ! я хочу знать правду о событиях в моем городе, крае и стране!
Если они этого сделать не в состоянии, пусть идут на биржу труда.
С уважением, 1-ый.
У россиян остался выбор.И выбор этот — БОЙКОТ выборов!
На выборы президента я бы пошёл, а вот на выборы Путина — вряд ли.
26.12.2017 09:58
1-ый
Не, ну Вы все правильно пишите, но реальность такова, что выйти за рамки очерченные властью мало кто может. Всего лишь несколько изданий в стране!!! Пока Москва не проснулась, указание дадут - появится инфа...
26.12.2017 10:00
- гость -
Именно этого они и добиваются, Вы не идете, а они голоса не пришедших крадут!
26.12.2017 08:49
Верх Цинизма
Путин не придёт на СВОЁ выдвижение, а мы не придём на ЕГО выборы.
26.12.2017 10:06
- гость -
профессионалом по указке не становятся! только по призванию. Проявил энтузиазм, рискнул, и, может быть, будет и карьера и успех! Сидеть и бояться - это удел неудачников.
Я не хочу читать глупости от неудачников, поэтому пишу в когда-то уважаемую редакцию.
А сегодня у нас такие новости:
Какую технику Apple стоит дарить на Новый год
Как выжить в очереди в супермаркете перед Новым годом: 10 главных советов
Какую технику Apple стоит дарить на Новый год
Неужели это заголовки, достойные внимания?
С уважением, 1-ый.
26.12.2017 10:04
- гость -
На выборы президента я бы пошёл, а вот на выборы Путина — вряд ли.
Есть достойный кандидат - Грудинин
26.12.2017 10:25
- гость -
Его выдвинули для поднятия явки.
26.12.2017 10:26
- гость -
Точно!
Будет у Грудинина 33%
У ВВП то ли 66%, то ли 166%
У Ксюши 1%
идти на выборы надо, хотя бы для того, чтобы показать свою позицию
26.12.2017 09:36
1-ый
https://youtu.be/PJAsKMfO81o
26.12.2017 10:26
- гость -
Поверхностное мнение. Грудинин реальный политик, великолепный хозяйственник, разбирается в экономике так, что когда говорит на заседании Думы - эти ему внимают! У него в сельхозартели работяги получают более 70 тысяч, и социалка работает! Стране нужен именно такой хозяин а не зав. клубом и киндерсюрприз...
Однако надо быть реалистом, а реальность такова, что Грудинин на ближайших выборах наберет около 20% и в лучшем случае займет второе место, победив Жириновского, что само по себе будет очень неплохо, но стать президентом не позволит. И даже второй тур крайне маловероятен, если вспомнить про административный ресурс Путина и Центризбирком.
Путину достаточно иметь 30% реальной поддержки, чтобы, задействовав административный ресурс и ЦИК, одержать победу уже в первом туре.
Грудинин может победить Путина лишь в том случае, если Путина просто не станет. Хотя даже в этом случае Грудинин вряд ли станет президентом.
Решение ЦК КПРФ о выдвижении Грудинина - очень запоздалое. И это еще одна из причин, по которой Грудинин не сможет победить.
Кандидат от КПРФ не сможет в 2018 году стать президентом хотя бы потому, что КПРФ в ее нынешнем виде - это не большевики, а меньшевики, которые потому и получили когда-то такое название, что оказались в меньшинстве и не добились победы.
От сторонников Путина ранее говорилось: другихдостойныхнет! токаПутипобедит! и т.д.
Теперь, когда появился достойный кандидат - мощный хозяйственник Грудинин, и появилась реальная альтернатива, те же люди продолжают сеять в народе мысли о том, что нужно смириться с неизбежностью и неотвратимостью экономического застоя и грабежа правительством народа -
теперь они поют в уши: Грудининавыдвинулипоздно, президентомемунестать, надобойкотироватьвыборы и т.д.
Если вам не нравятся выборы, кандидаты и вы не хотите в этом участвовать, огромная просьба - придите хотя бы забрать или испортить свой бюллетень. Не упрощайте жуликам жизнь своей ленью и равнодушием. Спасибо.
Следует отметить, что за 17 лет сделан гигантский шаг в этом направлении. Если ранее, эти действия подразумевались как сами собой разумеющиеся для местной власти, то данное заявление указывает на безусловное их исполнение. Хорошо, что у В.В.Путина всегда есть нужные слова и умные мысли направленные на реальное улучшения жизни и заботы о россиянах.