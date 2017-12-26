Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам VI Съезда Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления". Телеграмма размещена на сайте главы государства.
В поздравлении отмечается, что государство уделяет значительное внимание развитию местного самоуправления и укреплению его финансовой самостоятельности.
"Органы местной власти призваны играть ключевую роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей, таких как совершенствование социальной инфраструктуры, обустройство территорий, обеспечение порядка в ЖКХ", — говорится в сообщении.
Путин отметил, что Совет, объединяющий руководителей муниципальных образований, депутатов и представителей экспертного сообщества, ежегодно укрепляет потенциал.
"Уверен, что съезд пройдет успешно, а его рекомендации обязательно будут воплощены в реальные дела и начинания", — подчеркнул президент.
VI Съезд Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления" состоялся 25 декабря, в его работе участвовало свыше 300 представителей муниципального сообщества.
Комментарии
Президент России Владимир Путин на встрече с руководством обеих палат парламента предложил подумать об утилизационном сборе в области производства бытовой техники.
«Что касается крупных отходов – телевизоров, холодильников и другой крупной кухонной техники, – надо подумать, чтобы не обременять экономику и производителя. Но, тем не менее, у нас существует же утилизационный сбор, и он дает возможность создавать соответствующий кластеры производства по утилизации и переработке этих машин», - приводит его слова ТАСС.
Путин призвал подумать над этим вопросом, однако делать это «без суеты» и не спеша.
Переложил всю ответственность за решение проблем населения на нищие муниципалитеты? Умно, что тут скажешь. И так все знают, что всё хорошее твориться с его ведома, а о плохое - дела местных чиновников.