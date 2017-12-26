Министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что рост инфляции в России в текущем году будет рекордно низким и составит 2,5%.
Силуанов рассказал, что на протяжении последних 12 месяцев финансовое ведомство во взаимодействии с другими коллегами из исполнительной и законодательной власти приложили много усилий для того, чтобы обеспечить в стране макростабильность.
"Мы видим здесь и снижение инфляции, в этом году будет 2,5-2,6% — исторический минимум", — рассказал Силуанов.
Ранее он заверил, что в предстоящем году рост реальных зарплат достигнет показателя в 4,1%.
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