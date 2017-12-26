Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 2018 году в Госдуме начнется реконструкция, а в начале осенней сессии депутатам придется проводить заседания в другом помещении, так как зал пленарных заседаний закроют на ремонт, пишет "Парламентская газета".
По словам Володина, пленарные заседания будут проводить в зале заседаний в его нынешнем виде до ухода депутатов в летние отпуска. Затем начнется реконструкция зала, и в осеннюю сессию 3-4 месяца депутатам придется поработать в другом здании. Речь идет о Колонном зале или "книжке" на Новом Арбате.
Кроме того, начнется реставрация палат Троекуровых в Георгиевском переулке, куда после ремонта переедут Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ.
Переедет и библиотека Госдумы — она будет располагаться в здании на проспекте Вернадского.
По словам Володина, оставшиеся площади будут перепрофилированы для парламентских слушаний и других мероприятий.
При этом, как отмечается, пока Госдума не собирается переезжать в новое здание. "Мы свою позицию в отношении строительства нового парламентского центра и выделения средств уже высказывали", — подчеркнул Володин.
По его словам, надо решать вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а потом уже думать о строительстве парламентского центра. Пока есть возможности решить вопросы на старых площадях в здании Госдумы.
Комментарии
Этож какие неудобства то придётся терпеть!