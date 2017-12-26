Министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что зарплаты работников бюджетной сферы с 1 января будущего года будут проиндексированы на 23%.
Силуанов отметил, что эта мера планируется во исполнение "майских" указов главы государства от 2012 года.
Министр также отметил, что, по расчетам специалистов его ведомства, рост реальных зарплат в стране в будущем году достигнет 4,1% и названный показатель будет выше уровня инфляции.
По его словам, рост инфляции в России в текущем году будет рекордно низким и составит 2,5%.
Ранее министр сообщил, что в этом году ожидаются темпы экономического роста от 1,8% до 2%.
Ранее Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал документ об индексации пенсий неработающим пенсионерам на уровень, превышающий величину инфляции.
Комментарии
Хорошо что Мы в своё время Его замест Кудрина поставили, а то щяс так и прозябали бы недоындыксированые
А работающие пенсионеры, разве в пенсионный не отчисляют. Или работают от нечего делать.
И предприниматели на 23% поднимут цены на товары и услуги, чтобы тоже себе увеличить зарплату. И опять только пенсионеры останутся в пролёте, особенно работающие...
работников бюджетной сферы с 1 января будущего года будут проиндексированы на 23%
Тому у кого зарплата 20 тысяч, прибавится 4300, а тому у кого зарплата 200 тысяч, прибавится 43 тысячи. Разрыв только увеличится, социальная напряженность возрастет. Может надо как-то ни так тупо увеличивать, а тем кому это реально надо?
работников бюджетной сферы..
...федерального уровня...забыли написать.
Работник бюджетной сферы федерального уровня, что-то не слышал о таком нововведении у нас))
Что то подобное уже было, да и вообще в какой стране живет Силуанов?
Ни Фига се. Вот енто тормоз. Указ от 2012 года. А исполнють 2018 годе.
Санек, а что вы не знаете что есть федеральные подведомственные организации, а есть краевые?! У федеральных совсем иное финансирование, а у краевых - хрен да маленько
В краевых бюджетных организациях, где зарплата специалиста высшей категории примерно 9 тысяч ( до вычета подоходного налога) добавится порядка двух тысяч, из которых почти полторы тут же уйдут на налог. Так что реальное повышение будет очень смешным, его вряд ли кто заметит. Да и губернатор со товарищи тут же найдут законные основания, чтобы ничего вообще не повышать. Они до сих пор оклады краевых бюджетников исчисляют по нормам 2002 года - и ничего! При этом даже ежегодную индексацию зарплат этой категории на уровень инфляции отменили еще в начале двухтысячных. Вот как-то так...
26.12.2017 12:12
- гость -
В краевых бюджетных организациях, где зарплата специалиста высшей категории примерно 9 тысяч
А разве краевое законодательное собрание не краевая бюджетная организация?