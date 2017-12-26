Министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24" завил, что зарплаты работников бюджетной сферы с 1 января будущего года будут проиндексированы на 23%.
Силуанов отметил, что эта мера планируется во исполнение "майских" указов главы государства от 2012 года.
Министр также отметил, что по расчетам специалистов его ведомства, рост реальных зарплат в стране в будущем году достигнет 4,1%, и названный показатель будет выше уровня инфляции.
По его словам, рост инфляции в России в текущем году будет рекордно низким и составит 2,5%.
Ранее министр сообщил, что в этом году ожидаются от 1,8% до 2% темпы экономического роста.
Ранее Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал документ об индексации пенсий неработающим пенсионером на уровень, превышающий величину инфляции.
Комментарии
Хорошо что Мы в своё время Его замест Кудрина поставили, а то щяс так и прозябали бы недоындыксированые
А работающие пенсионеры, разве в пенсионный не отчисляют. Или работают от нечего делать.