Госавтоинспекция Барнаула предупреждает местных жителей о сильном гололеде и рекомендует быть более внимательными и осторожными на дорогах, водителям – не пользоваться личным транспортом и по возможности передвигаться на общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отметим, что во вторник, 26 декабря, в Алтайском крае установилась неблагоприятная погода: идет дождь, мокрый снег, порывистый ветер, плюсовая температура.
В ГИБДД напоминают, что при такой погоде нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Также не нужно делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора.
В таких условиях необходимо передвигаться с включенными фарами, обязательно используя противотуманные фары, а при сильном снегопаде максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.
Пешеходам же следует помнить, что в условиях снегопада, образования гололеда и снежного наката на дороге тормозной путь у машин значительно возрастает, а видимость уменьшается. Поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Это нужно учитывать, переходя дорогу, а также использовать световозвращающие элементы.
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