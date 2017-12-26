Алтайский край второй день живет в режиме шторма. В регион пришло резкое потепление и установилась совсем не новогодняя погода. В регионе сохраняется плюсовая температура, идет дождь. Весь снег, который выпал этой зимой, растаял. Местные жители делятся снимками декабрьского дождя в Сибири в соцсетях.
😂🤣☔️ ❗️Будьте очень осторожны на улице гололёд ❗️ #instaaltay #instaaltay_news #26декабря #дождь #Алтай#Сибирь#Россия#Красота#Природа#ГорноАлтайск#Barnaul#Барнаул#Бийск#Altay#Russia#Белокуриха#Likes#FollowMe#горныйалтай#зима#декабрь#Новосибирск#Чемал#следуйзамной#Манжерок#горы#vsco#Катунь#Телецкое#vscorussia
Комментарии
Капец какой то, Сухэ-Батора 12 из-за нерадивых строителей залиты все квартиры 5 этажей, хотя 3 дня назад еще предупреждали что дождь будет
Это не шутка, а наказание...
Да ладно! Каждые 3 - 5 лет льёт дождь на Новый год.
26.12.2017 11:12
- гость -
привет, сосед