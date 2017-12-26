Два участка на трассе "Алтай-Кузбасс" по-прежнему остаются закрытыми из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Речь идет о Первомайском и Залесовском районах. Здесь наблюдаются дождь, сильный боковой ветер и гололед.
Между тем в 7.00 было снято временное ограничение движения пассажирского и большегрузного транспорта на трех участках региональных трасс в Благовещенском и Кулундинском районах.
Напомним, Алтайский край второй день живет в условиях штормовой погоды. В крае установилась плюсовая температура, местами идет дождь, мокрый снег, дует штормовой ветер.
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