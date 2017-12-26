Две школы Алтайского края вошли в число лучших по итогам всероссийского конкурса "Школа — территория здоровья" среди коррекционных школ. Об этом сообщают в краевом институте повышения квалификации работников образования.
Итоги конкурса были подведены 22 декабря. От Алтайского края в заочном этапе конкурса участвовали 20 школ. В финал конкурса вышли три учреждения региона: барнаульская общеобразовательная школа-интернат №6, Кокшинская общеобразовательная школа-интернат, Павловская общеобразовательная школа-интернат.
В итоге в номинации "Лучшая организация здоровьесберегающего образовательного процесса и среды в коррекционной школе" лауреатом стала барнаульская общеобразовательная школа-интернат №6, а в номинации "Лучший конспект урока/учебного занятия с применением здоровьесберегающих технологий" — Кокшинская общеобразовательная школа-интернат.
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