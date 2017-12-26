Барнаульская пенсионерка стала жертвой мошенниц, которые пришли к ней домой под видом работников водоканала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщины рассказали пенсионерке, что им нужно проверить наличие счетчиков. Женщина пустила в дом незваных гостей. Одна из них разговаривала с пожилой женщиной, а другая в это время составляла документы. Фактически оставшаяся наедине мошенница искала ценные вещи.
Деньги аферистка нашла быстро — они лежали среди постельного белья в шкафу. Мошенница забрала 100 300 рублей и вместо них положила билеты с надписью "Банк приколов".
По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело, ведется следствие и розыск подозреваемых.
Комментарии
Мошенница забрала 100 300 рублей
Даже если у нее пенсия 18 тысяч, она больше половины должна тратить на ЖКХ, продукты, лекарства, одежду. 100 тысяч года 3 надо копить. А если пенсия 12 тысяч, сотку накопить до конца жизни вряд ли успеть
Счетовод считай в своем кармане, хотя откуда!
Приятней посчитать в кармане депутата, 200 тысяч в месяц, пропажи сотки он бы даже не заметил. Может будет у нас, как в Китае?
странно. у бабули деньги на видном месте лежали что ли? или мошенницы несколько часов в квартире провели? неужели так легко и быстро можно найти заначку?
26.12.2017 12:41
- гость -
Счетовод считай в своем кармане, хотя откуда!
И правда, откуда они у учителя, вас же учить не надо, у вас и так денег полно. Интеллект и деньги не всегда совпадают. Хотя после слова "Счетовод" должно было ума хватить запятую поставить
На встрече с законодателями президент РФ Владимир Путин пообещал освободить от 13% налога тех бизнесменов, которые вернут свой бизнес в Россию из-за рубежа.
«Есть еще два предложения для возврата капиталов в Россию. Продлить срок амнистии капитала, ведь санкции имеют только тенденцию к наращиванию. Освободить представителей бизнеса, которые закрывают свой бизнес за границей, от выплаты 13-процентного налога», — заявил президент на встрече с депутатами и сенаторами, его слова приводит «Коммерсант».
26.12.2017 13:07
- гость -
Еще он пообещал, что тот, кто не вернет, это будут его проблемы. Так, что лучше вернуть...
Почему бабушка одна ? Позвонить некому ?