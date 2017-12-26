Поврежденные банкноты хотя бы раз попадали в кошелек к каждому из нас. Их могут сдать нам в транспорте, магазине или на рынке. Но зачастую, когда покупатели пытаются расплатиться рваными деньгами, принимать их кассиры отказываются.
Какие деньги у вас обязаны принять продавцы, в каких случаях придется идти в банк и в каком случае их остается только выбросить, смотрите в нашей инфографике. Для увеличения картинки нажмите на нее.
Комментарии
Увы на практике не совсем работает, в Сбере отказались менять купюру к которой были оторваны уголки с номерами, а вторую на которой уцелела часть номера отправили на экспертизу(