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Документ, который станет правовой основой для регулирования вопросов, связанных с эксгумацией и перезахоронением останков умерших, будет разработан в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Данная тема была затронута в рамках заседания Наблюдательного совета по вопросам похоронного дела при администрации краевой столицы. В ходе обсуждения прозвучало предложение разработать нормативный правовой акт, который будет регламентировать порядок и сроки получения супругом или близким родственником разрешения на эксгумацию останков умершего с целью их дальнейшего перезахоронения.
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"Документ также будет устанавливать требования к проведению эксгумации и перезахоронению на территории кладбищ города. При этом правовой акт не будет регулировать отношения, связанные с эксгумацией останков умерших для судебно-медицинской или криминалистической экспертизы", — уточняют в мэрии.
После того, как проект нормативного акта будет разработан, его вынесут на рассмотрение гордумы.
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