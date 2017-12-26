Эксперты компании "Группа ГАЗ" рассказали детали анализа ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом пишет РИА "Новости".
"Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо, и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования...При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился", — говорится в анализе.
Страшная авария произошла вечером в понедельник, 25 декабря, на Кутузовском проспекте. Автобус ехал из Сколково до станции метро "Славянский бульвар". Там он въехал в подземный переход, где было много людей. По одной из версий следствия, водитель не справился с управлением.
В результате происшествия четыре человека погибли, еще 11 получили травмы.
Комментарии
террорист - но почему то данную версию не рассматривают
26.12.2017 11:12
ГостьЯ
Эту версию конечно можно рассматривать, если есть непреодолимое желание "натянуть сову на глобус".
водитель живой?
МВД версию теракта решило не рассматривать
Согласно показаниям очевидца, записанным телеканалом «Дождь», автобус стоял с выключенным двигателем. «Я только сел, достал телефон, смотрю — он ни с того ни с сего дает по газам. Впереди стоял автобус, я думал, может он его не хочет ударить. Выезжает на тротуар... Я еще удивился: если бы он хотел заглушить, он бы в эти деревья поехал, а он специально взял и в переход».
Водитель, по словам очевидца, «даже в шоке не был. Он спокойно вышел с сиденья. Говорит «я не справился с управлением» и спокойно вокруг автобуса начал ходить, даже людям не старался помочь».
Телеграм-канал Mash добавляет, что глава ГИБДД Москвы генерал-майор Коваленко лично опросил Тихонова, однако о чем они говорили, неизвестно.
Кроме того, известно, что Тихонов постоянно работает на другом маршруте «Мострансавто», а в понедельник незапланированно вышел подменить коллегу.
а может водителя специально заставили так сделать, чтобы было куда отвлечь внимание народа в то время как по беспределу Навального не зарегистрировали кандидатом в президенты. Мы помним взрывы домов....
Если это терроризм, то террористы всегда говорят, что да это сделали мы и почему, иначе какой смысл
анализ крови однозначно надо
26.12.2017 11:36
- гость -
А кто взял отвестсвенность за взрывы домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске? А за "сахар" в Рязани?
Ну вот осужденного Навального то можно не приплетать сюда?
А мне его рожа не нравится. Нужно все счета его и членов семьи проверить.
26.12.2017 11:32
месный
Скорее всего это Анальный организовал, чтобы отомстить
26.12.2017 11:54
Истина
а сфигaли он oсуждённый. дeла сфaбрикованы ECПЧ тому дoказательство, да и все кто про это читал и имеет мозги и без ECПЧ сам всё давно понял. В кoнституции конкретно написано кто может быть кaндидaтом, никакой закoн не мoжет ущeмлять прaва грaждан прописанных в кoнстиtуции.
26.12.2017 12:00
месный
Упырь, тут трагедия обсуждается, а не западные выкормыши.
Смысл ущемлять права Навального, он не соперник, за него максимум 5% проголосует.
да и вообще ни для кого не секрет (для людей думающих), что американцы не были на луне, а люди до сих пор верят
людям же что скажут с ТВ, в то они и певерят
Для теракта как-то слишком по-дурацки все: зачем ломиться в переход, когда проще и надежнее прокатиться по тротуару? Да и нафига пожилому дядьке с московской пропиской и безупречным тридцатилетним стажем ввязываться в какие-то теракты? А насчет "не был в шоке" - откуда вы знаете, как проявляется шок в таких ситуациях?
Навальный ученик запада, финансируется западом, и его идеи тоже прозападные.
Отрабатывать такую поддержку как собирается? это молодежи можно по ушам ездить, а серьезным людям пусть даже не пробует
26.12.2017 12:22
- гость -
нестандартность решений, это интересный момент.
Сколковский автобус не мог сам поехать?
26.12.2017 12:17
- гость -
все шесть раз небыли на луне?
Отрицание ФАКТА полетов ШШа на Луну- очень хорошо характеризует человека.
Съел кость
да говорят же- у водилы инсульт! он собой-то не управлял в тот момент. работа на износ по 14 часов за 70тыр. профсоюз под начальство прогнулся. там 99% узбеки и таджики шоферят. но они хотя бы меньше бухают.