Всплеск ДТП произошел в Барнауле утром во вторник, 26 декабря, из-за сильного гололеда, сообщает пресс-служба ГИБДД по краевой столице.
В ведомстве уточняют, что утром было зарегистрировано 11 аварий, в которых пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Напомним, что в крае второй день сохраняется штормовая погода в виде снега, мокрого снега и дождя, метели. На дорогах сильный гололед.
В связи с плохой погодой Госавтоинспекция Барнаула рекомендует быть более внимательными и осторожными на дорогах.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , наибольшие неудобства ждут сегодня не водителей, а пешеходов. Дороги в Барнауле в большинстве своем были почищены и обработаны против гололеда, а вот тротуары оказались не готовы к прихотям погоды.
Комментарии
Вот жестянщикам работа под Новый год
А как дорожные службы и прочие уполномоченные борются с гололёдом?
утром было зарегистрировано 11 аварий
И машины поди дорогие?
26.12.2017 12:14
- гость -
вызвали шамана, чтобы он послал снегопад
Все отписавшиеся,похоже,тоже ударились(
Будьте осторожны и внимательны.