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Новости

Водка в России может стать менее крепкой

, ИА "Амител"
Сенаторы считают, что градус водки нужно снизить до 37,5%

Фото: pixabay.com

Российские сенаторы считают, что нужно снизить минимальную крепость водки до 37,5%, сообщает газета "Известия".

Как пишет издание, эта идея связана с существующим противоречием между законом и ГОСТом. Так, в законе "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…" (171-ФЗ) сказано, что водка — это напиток, который произведён на основе этилового спирта с крепостью 38—56%, а вот в ГОСТе "Водки и водки особые. Общие технические условия" указан промежуток 37,5—56%.

Поэтому группа сенаторов считает, что крепость водки нужно оставить на нижней границе — 37,5%. Эксперты говорят, что если крепость водки изменится, то себестоимость напитка также изменится за счет меньшего содержания спирта, а значит, и более низкого налогового сбора.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

26.12.2017 12:26
Гость

Опять "Андроповка"?

0  0
26.12.2017 12:31
- гость -

Сенаторы неучи. Булгакова не читали.

0  0
26.12.2017 12:32
- гость -

" - Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная - 30 градусов.
- А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это, во-первых, - а во-вторых, - бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать - что им придет в голову?" (Собачье сердце)

0  0
26.12.2017 12:34
- гость -

Не жизнь, а малина у этих людей. И действительно, всё отрегулировано, экономика прёт, законы автоматом идут. Как оправдать высокий, во всех видах, статус, как доказать, что он вообще нужен. Думаю следующей инициативой и конечно, чрезвычайно напряжённой работой, должна стать проблема оснащения всех бродячих собак системой глонасс.

0  0
26.12.2017 12:39
- гость -

а женщины более резиновыми?

0  0
26.12.2017 12:48
- гость -

Ну тогда это будет не водка!

0  0
26.12.2017 12:49
- гость -

О диссертации Д.И.Менделеева
'Рассуждение о соединении спирта с водою'
никакими особыми вкусовыми и «тепловыми» качествами 40% спирт не обладает. Даже наоборот. Напитки с крепостью 43—46 % воспринимаются вкусовыми рецепторами куда как более благосклонно, поскольку такая концентрация, чего-то там анестезирует и не вызывает раздражения на языке (или как говорят профи, обладает мягкостью). Вы не обращали внимание на то, что крепость элитного алкоголя (заграничных вискарей и наших «КВВК-коньяков») как правило, всегда выше 40%? изменение соотношения спирта и воды всего на несколько процентов способно резко изменить качества смеси: просто потому, что вместо одних гидратов образуются другие. 43% раствор спирта в воде почти не будет отличаться на вкус от 46%, но будет заметно отличаться от 40%.Увы, при благоприятном с точки зрения гастрономии разбавлении до 46% «исчезание» конечного продукта оказалось максимальным. А вот при неидеальных на вкус 40% — вполне приемлемым. Теперь вы понимаете почему именно это соотношение было взято в качестве эталона водки? Госмонополия, господа, будь она неладна.Вот тут-то менделеевская диссертация о гидратах спирта (написанная, кстати, задолго до этого) и нашла свое практическое применение. За эталон были взяты не гастрономически идеальные 43—46%, а экономически-выгодная смесь 950(1) грамм спирта и 1000 грамм воды, которая и дала в итоге те самые 40%.

0  0
26.12.2017 13:19
- гость -

Поэтому группа сенаторов считает, что крепость водки нужно оставить на нижней границе — 37,5%.
Сенаторы народ неграмотный , они Менделеева не читали. Но вот интересно, что у них других проблем нет.

0  0
26.12.2017 13:27
Массаж мозга

Сенаторы просто хотят привести ФЗ в соответствие с ГОСТом. Заменят 38 на 37,5 и всё, а водка какая была такая и будет. Не о том шумите))

0  0
26.12.2017 13:32
- гость -






Просто у них соревнование, кто больше всего предложит надоить денег с и без того обедневших не без их помощи граждан России самым наиглупейшим способом.




0  0
26.12.2017 13:32
мнагахадовачка!

перед выборами несменяемый пожурит сенаторов и прикажет делать водку 44*, и толпы благодарных алкашей сделают явку 70% а после выборов опять 35*

0  0
26.12.2017 13:34
- гость -


26.12.2017 13:32
мнагахадовачка!

Клоун, а ты на вкус разницу в крепости в 2 градуса определишь?

0  0
26.12.2017 13:40
- гость -

Обязать на этикетке писать не водка а ЭТИЛОВЫЙ НАПИТОК.

0  0
26.12.2017 13:41
- гость -

ну наконец-то, вот тепер заживем

0  0
26.12.2017 13:45
грустному клауну

Менделеев чему учил? 43-46* пьется как шелк, а ниже горлодер! потому все опытные спирт бодяжат 1ч.воды/2ч.спирт.

0  0
26.12.2017 13:53
- гость -

Хорошо, что мы, простые россияне, окружены постоянной заботой со стороны законодателей. Молодцы, что заботятся о нас. Мы вас еще выбирем.

0  0
26.12.2017 14:22
- гость -

Хорошо, что из того же количества спирта сделают для нас россиян еще больше водки, чем можно. А мы будем влажно ее попивохивать. Повезло нам с властью.

0  0
26.12.2017 14:42
- гость -

просто делать не...

0  0
26.12.2017 15:09
Дядя Вова

Тейсивская Горная речка (Mountain River), Целинная, да и та же "Калина Красная" (Иткулька) уже 38 гр. Будут 30?

0  0
26.12.2017 15:12
- гость -

Очень важные и серьезные решения принимают представители власти, о людях думают.

0  0
26.12.2017 15:24
- гость -

всем рекомендую фунфырики бомжеский коньяк! спирт там 70%об. пьется как нектар залпом из горла.

0  0
26.12.2017 15:46
Дядя Вова

26.12.2017 15:24
- гость -
>>всем рекомендую фунфырики
96об тоже нормально заходит. Всяко лучше Иткуля и Тейси. Настаивать на нем тот же прополис, разные травки тоже хорошо получается.

0  0
26.12.2017 16:40
- гость -

Станем все фунфыриками

0  0
26.12.2017 16:56
- гость -

96об тоже нормально заходит=====можно сжечь слизистую пищевода! надо попробовать,только закусывать перед этим жирным пельменем, а потом запивать.

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