Краевые соревнования по лыжным гонкам на длинные дистанции "Рождественская лыжня" пройдут в Алтайском крае 7 января, сообщает официальный сайт администрации региона.
В ведомстве уточняют, что марафон пройдет в селе Алтайское на территории лыжно-биатлонного комплекса "АлтайSKIй". Участники будут соревноваться в гонках классическим стилем на дистанции от 500 метров до 50 километров в зависимости от возрастной группы.
Регистрация участников и выдача номеров начнутся в 8.00. Дети стартуют в 10.30, а взрослые в 11.00.
Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте altssh.com.ru и предоставить медицинскую справку.
Комментарии
на фото все шпарят коньком)