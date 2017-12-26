Ученые заявили, что рост уровня влажности поспособствовал ускорению глобального потепления, сообщает портал "Мир 24" со ссылкой на IOPscience.
Эксперты утверждают, что влажность воздуха возросла на 15 %. Поскольку нагрев воздуха зависит от влажности, то чем больше в атмосфере жидкости, тем быстрее будет повышаться температура. Между тем люди в такой среде чувствуют себя некомфортно.
Исследователи предупреждают, что из-за глобального потепления по всей планете будут наблюдаться более сильные тепловые волны при повышенной влажности. А через несколько веков показатели температуры для человека станут просто невыносимыми.
Комментарии
Опять звездят.
Новак наверное очень сильно переживает. Несколько лет предрекал украинцам суровые зимы, сбегал с совещаний и переговоров по транзиту газа потирая руки, а оно вона че.