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Новости

Ученые: глобальное потепление ускорилось из-за роста уровня влажности

, ИА "Амител"
По данным экспертов, влажность воздуха выросла на 15%

Фото: pixabay.com

Ученые заявили, что рост уровня влажности поспособствовал ускорению глобального потепления, сообщает портал "Мир 24" со ссылкой на IOPscience.

Эксперты утверждают, что влажность воздуха возросла на 15 %. Поскольку нагрев воздуха зависит от влажности, то чем больше в атмосфере жидкости, тем быстрее будет повышаться температура. Между тем люди в такой среде чувствуют себя некомфортно.

Исследователи предупреждают, что из-за глобального потепления по всей планете будут наблюдаться более сильные тепловые волны при повышенной влажности. А через несколько веков показатели температуры для человека станут просто невыносимыми.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

26.12.2017 14:10
acdc

Опять звездят.

0  0
26.12.2017 14:14
- гость -

Новак наверное очень сильно переживает. Несколько лет предрекал украинцам суровые зимы, сбегал с совещаний и переговоров по транзиту газа потирая руки, а оно вона че.

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