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Жители Барнаула не стали делать город моложе и менять дату его основания

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В столице региона прошли публичные слушания по изменениям в Устав города

Публичные слушания по проекту новой редакции Устава городского округа – города Барнаула Алтайского края состоялись во вторник, 26 декабря. Основным вопросом, который обсуждался горожанами, стала тема изменения в исторической справке даты основания Барнаула с 1730 года на 1739-й.

Инициаторами таких правок стали известные алтайские историки во главе с Вадимом Бородаевым и деканом истфака АлтГУ Евгенией Демчик. Они ссылались на исследования Юрия Булыгина и других историков, которые доказывают ошибочность даты основания Барнаула.

Текст справки в неизменном виде существует с 1993 года и переходит из одной редакции Устава в другую. Пункт № 1 сообщает следующее: "История города Барнаула начинается с 1724 года, когда он впервые упоминается в сведениях Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства. Официальным годом основания города Барнаула является 1730 год".

В ноябре научный сотрудник лаборатории исторического краеведения АлтГПУ Вадим Бородаев написал письмо в рабочую группу по принятию Устава. Свои предложения он передал председателю Думы Галине Буевич. Он ссылался на энциклопедию "Барнаул", которая была подготовлена к 270-летию города еще при Владимире Баварине. В статье уважаемый историк Юрий Булыгин уверял, что дату основания Барнаула принято считать ошибочной. По его мнению, началом следует считать год 1739-й, когда у устья реки Барнаулки начали строительство демидовского медеплавильного завода, вследствие чего возник поселок, из которого вырос город.

Как напомнил во время публичных слушаний Вадим Бородаев, нынешнюю дату основания столица Алтайского края получила еще в 1978 году. Считается, что городским властям ее обосновал писатель, архивист и краевед Петр Бородкин. При этом еще при Баварине ученые усомнились в дате 1930 года, но только спустя 17 лет городские власти реально вынесли эту тему на общественные обсуждения.

Как отметил в своем докладе заместитель председателя комитета по законности и местному самоуправлению Дмитрий Ворсин, рабочей группой было принято решение в Уставе города закрепить все три ключевые даты, предложенные историками: 1724 год как первое упоминание о Барнауле в сведениях канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства, 1730 год — появление первых крестьян, поселившихся у устья реки Барнаул. 1739 год будет считаться началом строительства барнаульского медеплавильного завода. При этом датой основания столицы Алтайского края так и останется 1730 год.

Как высказался на слушаниях барнаульский историк Александр Старцев, он не согласен с предложением своих коллег изменить дату основания города. Он уверен, что это повлечет много различных бюрократических процедур, которые осложнят работу власти.

"Внесение новой даты в Устав города Барнаула может повлечь за собой серьезные социальные и экономические последствия. В 2000 году произошел ряд важных событий, празднование 270-летия города. Была подготовлена специальная энциклопедия, где была указана дата 1739 год. Но все это полемика. Что касается внесения этого в Устав — я бы не стал этого делать. Получается, надо ордена людям обратно отдавать, которые они получили к 250-летию Барнаула, а также менять многие законодательные акты?" - обратился Александр Старцев.

В итоге из 111 человек, присутствовавших на публичных слушаниях, за отклонение нового Устава проголосовали только три человека. Остальные же поддержали решение оставить дату основания Барнаула без изменений. Как отметила председатель гордумы Галина Буевич, этот вопрос будет рассмотрен на сессии, которая пройдет в феврале 2018 года.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

26.12.2017 13:14
- гость -

Сколько можно писать об одном и том же???? Тем более,о бреде)

0  0
26.12.2017 13:50
- гость -

Молодцы, что отстояли выбор коренных жителей данной земли.

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