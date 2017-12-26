Самолет авиакомпании "Победа" был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Волгограда из-за курильщика на борту. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, лайнер летел из Владикавказа в Москву, однако был вынужден сесть в Волгограде из-за нарушения правил на борту самолета.
Около 40 минут воздушное судно провело в Волгограде и последовало далее по маршруту. Курильщика сняли с рейса.
Комментарии
Вонючие наркоманы. Ты либо у себя в квартире кури, либо пользуйся самолётами и прочими плодами прогресса. Стольким людям жизнь портят.
Летели в мае из Новосибирска, там СТЮАРДЕССЫ курили весь рейс. Ушли ближе к носовой части, включали вытяжку и курили. Часть дыма всё равно шла в салон.
Самолеты Azur Air - во время полета курят стюардессы.
Да и дома нужно запрещать курить... У нас в туалете так воняет сигаретами, когда сосед снизу начинает курить в туалете, фууууууууууууууууууууууууууууу...
не вижу проблемы не курить 3-4 часа, кому сильно надо парашют и за борт
Пипец..."Был вынужден приземлиться"...Неженки какие...Вообще борьба с курением приобретает шизофренический оттенок на фоне полной несостоятельности обвинений в его вреде...Притом даже вред активного курения сомнителен и не доказан, а уж вред курения пассивного - полная иллюзия...
В Аэропорту, курильщику выпишут штраф, прочие издержки. В итоге в трусах и в галстуке прилетит домой!
Рекеламируют недаром же: "Курить - здоровью вредить!"
Недавно СМИ сообщало о печальной драме с трагическим исходом. Как одному курилдьщику в общественном месте надовали по мордам, еще маленько подранили! Ходит поди за сердце хватается! Курить стало вредно!
26.12.2017 16:12
- гость -
А в другом СМИ было про одного борца с курением...Приставал к прохожим...Так ему так нюхательный аппарат отпинали, что теперь бедолаге все равно чем пахнет этот мир....
djusha67
26.12.2017 16:12
- гость -
А в другом СМИ было про одного борца с курением...Приставал к прохожим...Так ему так нюхательный аппарат отпинали, что теперь бедолаге все равно чем пахнет этот мир....
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Тебя просто за то, что шёл мимо могут напинать.
26.12.2017 16:39
- гость -
Это уж кому как повезет...
Бедный, бедный Дюша67. И гадить там где живёшь в порядке вещей, и вред активного курения не доказан.. Что за каша в голове у таких персонажей..
вред активного курения сомнителен и не доказан- 70% рак легких заядлые курильщики
Ваня, каша - пища ваша...А мне - физиологу многие вещи преподавались еще при СССР, когда образование было...Есть такая дисциплина - матстатистика...Корреляции достоверной между курением и приписываемым ему вредом НЕТ...Курение - фактор риска, точно такой же как соль, сахар, жирная пища, гиподинамия и т.д....ВСЁ
26.12.2017 17:31
- гость -
А остальные никогда не курили...И при чем тут курение? А 99% умерших ели огурцы и что?
Не говоря уже о том, что причины возникновения и природа рака до сих пор не известны...
.А мне - физиологу многие вещи преподавались еще при СССР, когда образование было..
Значит, либо препод был не ума палата, либо его ученик не отличается интеллектом. Я склоняюсь ко второму варианту.