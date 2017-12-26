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Новости

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за курильщика на борту

, ИА "Амител"
Курильщик был снят с рейса

Фото: pixabay.com

Самолет авиакомпании "Победа" был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Волгограда из-за курильщика на борту. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, лайнер летел из Владикавказа в Москву, однако был вынужден сесть в Волгограде из-за нарушения правил на борту самолета.

Около 40 минут воздушное судно провело в Волгограде и последовало далее по маршруту. Курильщика сняли с рейса.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

26.12.2017 14:14
Vanadiy2014

Вонючие наркоманы. Ты либо у себя в квартире кури, либо пользуйся самолётами и прочими плодами прогресса. Стольким людям жизнь портят.

1  0
26.12.2017 14:18
- гость -

Летели в мае из Новосибирска, там СТЮАРДЕССЫ курили весь рейс. Ушли ближе к носовой части, включали вытяжку и курили. Часть дыма всё равно шла в салон.

0  0
26.12.2017 14:20
- гость -

Самолеты Azur Air - во время полета курят стюардессы.

0  0
26.12.2017 14:22
наталка

Да и дома нужно запрещать курить... У нас в туалете так воняет сигаретами, когда сосед снизу начинает курить в туалете, фууууууууууууууууууууууууууууу...

2  0
26.12.2017 14:24
- гость -

не вижу проблемы не курить 3-4 часа, кому сильно надо парашют и за борт

0  0
26.12.2017 15:49
djusha67

Пипец..."Был вынужден приземлиться"...Неженки какие...Вообще борьба с курением приобретает шизофренический оттенок на фоне полной несостоятельности обвинений в его вреде...Притом даже вред активного курения сомнителен и не доказан, а уж вред курения пассивного - полная иллюзия...

0  1
26.12.2017 16:07
- гость -

В Аэропорту, курильщику выпишут штраф, прочие издержки. В итоге в трусах и в галстуке прилетит домой!
Рекеламируют недаром же: "Курить - здоровью вредить!"

0  0
26.12.2017 16:12
- гость -

Недавно СМИ сообщало о печальной драме с трагическим исходом. Как одному курилдьщику в общественном месте надовали по мордам, еще маленько подранили! Ходит поди за сердце хватается! Курить стало вредно!

1  0
26.12.2017 16:19
djusha67


26.12.2017 16:12
- гость -
А в другом СМИ было про одного борца с курением...Приставал к прохожим...Так ему так нюхательный аппарат отпинали, что теперь бедолаге все равно чем пахнет этот мир....

0  1
26.12.2017 16:39
- гость -


djusha67
26.12.2017 16:12
- гость -
А в другом СМИ было про одного борца с курением...Приставал к прохожим...Так ему так нюхательный аппарат отпинали, что теперь бедолаге все равно чем пахнет этот мир....
-----------------
Тебя просто за то, что шёл мимо могут напинать.

0  0
26.12.2017 16:59
djusha67


26.12.2017 16:39
- гость -
Это уж кому как повезет...

0  0
26.12.2017 17:19
Vanadiy2014

Бедный, бедный Дюша67. И гадить там где живёшь в порядке вещей, и вред активного курения не доказан.. Что за каша в голове у таких персонажей..

1  0
26.12.2017 17:31
- гость -

вред активного курения сомнителен и не доказан- 70% рак легких заядлые курильщики

1  1
26.12.2017 17:36
djusha67

Ваня, каша - пища ваша...А мне - физиологу многие вещи преподавались еще при СССР, когда образование было...Есть такая дисциплина - матстатистика...Корреляции достоверной между курением и приписываемым ему вредом НЕТ...Курение - фактор риска, точно такой же как соль, сахар, жирная пища, гиподинамия и т.д....ВСЁ

0  1
26.12.2017 17:37
djusha67


26.12.2017 17:31
- гость -
А остальные никогда не курили...И при чем тут курение? А 99% умерших ели огурцы и что?

0  1
26.12.2017 17:39
djusha67

Не говоря уже о том, что причины возникновения и природа рака до сих пор не известны...

0  1
26.12.2017 18:00
Vanadiy2014

.А мне - физиологу многие вещи преподавались еще при СССР, когда образование было..

Значит, либо препод был не ума палата, либо его ученик не отличается интеллектом. Я склоняюсь ко второму варианту.

1  0
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