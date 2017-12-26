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Погоня с применением оружия: каменская полиция задержала пьяного водителя

, ИА "Амител"
Во время преследования нарушителя один из правоохранителей был вынужден применить табельное оружие

Фото: cod26.ru

Погоня за нетрезвым водителем, в ходе которой один из полицейских был вынужден применить табельное оружие, произошла в Алтайском крае в ночь на 25 декабря, сообщают "Каменские известия".

Преследование нарушителя вели сотрудники МО МВД России "Каменский". Во время погони один из полицейских применил табельное оружие. В итоге нарушитель был задержан недалеко от села Крутишка.

Как было установлено, водитель 1991 года рождения отказывался выполнить неоднократные требования об остановке транспортного средства. Водитель попытался уйти от полицейских, грубо нарушая ПДД и создавая аварийную ситуацию на дороге, угрожая тем самым жизни и здоровью граждан.

Именно во время погони один из правоохранителей произвел два предупредительных выстрела в воздух. Затем, убедившись в отсутствии других транспортных средств и людей на дороге, он осуществил пять прицельных выстрелов по заднему левому колесу преследуемой иномарки.

После того, как машину удалось остановить, выяснилось, что в салоне находился молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался.

В отношении водителя были составлены административные материалы сразу по нескольким нарушениям.

По факту применения сотрудником полиции табельного оружия проводится проверка.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

26.12.2017 12:56
гость

Ну в Камне прям профессионалы. Хорошая новость

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26.12.2017 13:27
Perfekt

Парни молодцы, Респект.

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