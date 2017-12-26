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Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом 2017 года в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Легкоатлет вновь возвращает себе этот почетный статус

Фото: ТАСС

Легкоатлет Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом 2017 года в Алтайском крае. Такое решение приняла комиссия краевого управления спорта и молодёжной политики.

Нынешний сезон оказался для Сергея Шубенкова крайне успешным. После пропуска Олимпиады в Рио он вернулся в большие соревнования. Да, он лишился чемпионского титула, завоевав в беге на 110 метров с барьерами серебро, но показал всем поклонникам королевы спорта, сколь много потерял спортивный мир из-за его годичного отсутствия на международной арене. Кроме того, наш земляк выиграл финал мировой легкоатлетической серии "Бриллиантовая лига".

Таким образом, Шубенков вновь возвращает себе титул лучшего спортсмена региона с 2015 года, когда он стал чемпионом мира. В прошлом году этот титул заслужил Сергей Каменский, который стал вторым на Олимпиаде в Рио.

Комиссия управления спорта и молодёжной политики края определила десятку лучших спортсменов в олимпийских видах спорта, назвала тройку сильнейших паралимпийцев, троих наиболее отличившихся атлетов в видах спорта, не входящих в программу Олимпийских игр, три олимпийские надежды среди молодёжи и лучшего спортсмена-ветерана, а также лучших тренеров Алтайского края в 2017 году. Любопытно, что по сравнению с прошлым годом пятёрка лучших наставников выглядит точно так же. Но одно изменение в ней всё же произошло: Елена Соколова из Бийска, работающая с пловцами-паралимпийцами, теперь стала заслуженным тренером России.

В десятку лучших спортсменов также попали Сергей Каменский, волейболист Сергей Брагин, лыжница Яна Кирпиченко, легкоатлет Евгений Кунц, гребец Руслан Мамутов, конькобежец Виктор Муштаков, сноубордист Андрей Соболев, а также Виталий Щур.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Партнёры

Комментарии

26.12.2017 13:34
гость

Какое отношение Шубенков имеет к Алтайскому краю.
Этот спортсмен выступает под нейтральным флагом.
Пусть он становится лучшим спортсменом НЕЙТРАЛИИ 2017 года!

0  0
26.12.2017 13:35
- гость -

и всё по моде, как надо, с белым флагом и радужной ленточкой

0  0
26.12.2017 13:39
- гость -

- назовите стиральный порошок номер 1
- тайд
- назовите стиральный порошок номер 2
- ????!

у нас есть спортсмен номер 2?

0  0
26.12.2017 13:42
гостья

Пусть лучше у нас не будет спортсмена вообще, чем этот предатель...

0  0
26.12.2017 13:46
М

25 лет деидеологизации и деморализации породили героев нового типа, которые ради поддержания своей формы готовы предать интересы страны, подвергнуть своих товарищей спортсменов еще большим унижениям (стали применять пожизненную дисквалификацию)
Запад понял что "шубенковы" на пузе но приползут за медалькой! Значит можно топить русских еще глубже!

0  0
26.12.2017 13:48
М

Иногда чтоб начать движение вверх надо оттолкнуться от дна. Надеюсь, мы его таки нащупаем во время олимпиады под белым флагом.

0  0
26.12.2017 13:48
- гость -

Хорошо, что наш Сережа, хотя и дисквалифицирован, но говорит правильные и идеологически выверенные речи. Наша гордость, наша надежда, наша звездочка.

0  0
26.12.2017 14:00
- гость -

ни Родины, ни флага. действительно, причем здесь Алтайский край

0  0
26.12.2017 14:02
- гость -

Запад понял что "шубенковы" на пузе но приползут за медалькой! Значит можно топить русских еще глубже!


ну да. начали то с этого. предатель - герой края? как бы нет

0  0
26.12.2017 14:05
- гость -

Иногда чтоб начать движение вверх надо оттолкнуться от дна. Надеюсь, мы его таки нащупаем во время олимпиады под белым флагом.


нет этого ощущения глядя на официальные комментарии, хотя бы этот

0  0
26.12.2017 14:06
гость

Серега, молодец!
мы гордимся тобой, так держать- ты спортивная гордость России!

0  0
26.12.2017 14:08
Анна

Я поражаюсь нашим гражданам!Как вы думаете? Карьера спортсмена от силы 4-5 олимпиад. Если он пропустит олимпиаду одну, вторую доказывая свой патриотизм он потеряет форму. Для вас это пустые слова, человек всю жизнь в спорте и у него есть все шансы на золото. И не важно под нейтральным или своим флагом. И правильно сделал! Правильно!

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