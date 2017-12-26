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Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом 2017 года в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Легкоатлет вновь возвращает себе этот почетный статус

Фото: ТАСС

Легкоатлет Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом 2017 года в Алтайском крае. Такое решение приняла комиссия краевого управления спорта и молодёжной политики.

Нынешний сезон оказался для Сергея Шубенкова крайне успешным. После пропуска Олимпиады в Рио он вернулся в большие соревнования. Да, он лишился чемпионского титула, завоевав в беге на 110 метров с барьерами серебро, но показал всем поклонникам королевы спорта, сколь много потерял спортивный мир из-за его годичного отсутствия на международной арене. Кроме того, наш земляк выиграл финал мировой легкоатлетической серии "Бриллиантовая лига".

Таким образом, Шубенков вновь возвращает себе титул лучшего спортсмена региона с 2015 года, когда он стал чемпионом мира. В прошлом году этот титул заслужил Сергей Каменский, который стал вторым на Олимпиаде в Рио.

Комиссия управления спорта и молодёжной политики края определила десятку лучших спортсменов в олимпийских видах спорта, назвала тройку сильнейших паралимпийцев, троих наиболее отличившихся атлетов в видах спорта, не входящих в программу Олимпийских игр, три олимпийские надежды среди молодёжи и лучшего спортсмена-ветерана, а также лучших тренеров Алтайского края в 2017 году. Любопытно, что по сравнению с прошлым годом пятёрка лучших наставников выглядит точно так же. Но одно изменение в ней всё же произошло: Елена Соколова из Бийска, работающая с пловцами-паралимпийцами, теперь стала заслуженным тренером России.

В десятку лучших спортсменов также попали Сергей Каменский, волейболист Сергей Брагин, лыжница Яна Кирпиченко, легкоатлет Евгений Кунц, гребец Руслан Мамутов, конькобежец Виктор Муштаков, сноубордист Андрей Соболев, а также Виталий Щур.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

26.12.2017 13:34
гость

Какое отношение Шубенков имеет к Алтайскому краю.
Этот спортсмен выступает под нейтральным флагом.
Пусть он становится лучшим спортсменом НЕЙТРАЛИИ 2017 года!

0  0
26.12.2017 13:35
- гость -

и всё по моде, как надо, с белым флагом и радужной ленточкой

0  0
26.12.2017 13:39
- гость -

- назовите стиральный порошок номер 1
- тайд
- назовите стиральный порошок номер 2
- ????!

у нас есть спортсмен номер 2?

0  0
26.12.2017 13:42
гостья

Пусть лучше у нас не будет спортсмена вообще, чем этот предатель...

0  0
26.12.2017 13:46
М

25 лет деидеологизации и деморализации породили героев нового типа, которые ради поддержания своей формы готовы предать интересы страны, подвергнуть своих товарищей спортсменов еще большим унижениям (стали применять пожизненную дисквалификацию)
Запад понял что "шубенковы" на пузе но приползут за медалькой! Значит можно топить русских еще глубже!

0  0
26.12.2017 13:48
М

Иногда чтоб начать движение вверх надо оттолкнуться от дна. Надеюсь, мы его таки нащупаем во время олимпиады под белым флагом.

0  0
26.12.2017 13:48
- гость -

Хорошо, что наш Сережа, хотя и дисквалифицирован, но говорит правильные и идеологически выверенные речи. Наша гордость, наша надежда, наша звездочка.

0  0
26.12.2017 14:00
- гость -

ни Родины, ни флага. действительно, причем здесь Алтайский край

0  0
26.12.2017 14:02
- гость -

Запад понял что "шубенковы" на пузе но приползут за медалькой! Значит можно топить русских еще глубже!


ну да. начали то с этого. предатель - герой края? как бы нет

0  0
26.12.2017 14:05
- гость -

Иногда чтоб начать движение вверх надо оттолкнуться от дна. Надеюсь, мы его таки нащупаем во время олимпиады под белым флагом.


нет этого ощущения глядя на официальные комментарии, хотя бы этот

0  0
26.12.2017 14:06
гость

Серега, молодец!
мы гордимся тобой, так держать- ты спортивная гордость России!

0  0
26.12.2017 14:08
Анна

Я поражаюсь нашим гражданам!Как вы думаете? Карьера спортсмена от силы 4-5 олимпиад. Если он пропустит олимпиаду одну, вторую доказывая свой патриотизм он потеряет форму. Для вас это пустые слова, человек всю жизнь в спорте и у него есть все шансы на золото. И не важно под нейтральным или своим флагом. И правильно сделал! Правильно!

0  0
26.12.2017 14:19
гость

Правильно сделал????
Это Вы нашим прадедам расскажите, которые за свой ФЛАГ, за свою СТРАНУ жизнь не глядя отдали бы, не то, что пожертвовать карьерой!

Шубенков-позор для Алтайского края!

0  0
26.12.2017 14:20
- гость -

штаты свободно олимпиады пропускали. так что не надо. и жизь одна как и честь. солдатам на войне сразу всё продавать?

0  0
26.12.2017 14:21
- гость -

какие противные фото

0  0
26.12.2017 14:22
- гость -

Шубенков-позор для Алтайского края!


да, это точнее

0  0
26.12.2017 14:38
Анна

У меня нет слов!Когда я смотрела выступление в Лондоне, слезы сами наворачивались. Достали вы со своими комментариями, на спортсменов и так давят! Для Сергея это была и будет настоящая борьба. В Корее у вас тоже все предатели будут?

0  0
26.12.2017 14:40
Dummy

Не лучшим спортсменом, а ПРЕДАТЕЛЕМ! Напомним, Шубенков стал одним из первых, кто выступил под белым флагом, что и позволило далее спортивным структурам, находящимся под западным влиянием, творить беспредел в отношении остальных Российских спортсменов.

0  0
26.12.2017 14:43
- гость -

так вроде даже нацлидер разрешил выступать или он тоже предатель?

0  0
26.12.2017 14:46
- гость -


26.12.2017 14:08
Анна
чему вы удивляетесь? на ютубе хейтерство русскоязычных может сравнится только с чебуреками из самых недоразвитых стран. это показатель культуры.

0  0
26.12.2017 14:54
Элвис

Покушивая попкорн у компа легко ПОВЕЛЕВАТЬ человеку пожертвовать ВСЕМ. это как глядя фильм про героев кричать- что ты медлишь??!! перерезай трус этот провод (красиво поступишь, хоть и сам погибнешь)!! Не нужно про Дедов и Солдат! смотрел как-то интервью у представителя старой Гвардии Космонавтов. Как на визгливые провокационные вопросы про космическую гонку он отвечал, что мы все искреннее были рады успешным миссиям амеров, и переживали когда гибли астронавты. так и тут- купил тренажер (который так и лежит под кроватью с момента покупки) и рассуждают про Спорт... Посмотрите и проанализируйте комменты людей, относительно спортсменов и флага. Демагоги-горлопаны в большинстве своем громко орут про партиотизм и предателей, люди, которые реально понимают- о чем речь высказываются обратно. Вы на виновников ПОДОБНОЙ ситуации злитесь лучше. с них то- как "с гуся вода"...

0  0
26.12.2017 15:21
- гость -

стесняюсь спросить, какое отношение он имеет к Алтайскому краю?

0  0
26.12.2017 15:33
- гость -


26.12.2017 15:21
- гость -

он живет тут

0  0
26.12.2017 15:41
- гость -

Зёма, поздравляю! На горлопанов, так и не понявших, чем патриотизм отличается от идиотизма, не обращай внимания. Их во все времена хватало, а нынче таких как грязи.

0  0
26.12.2017 15:57
Александр

так вроде даже нацлидер разрешил выступать или он тоже предатель?______________он первый среди них! И именно из за него и его приспешников, теперь спортсменов клеймят предателями!!!

0  0
26.12.2017 16:03
Анна

Александр,
Браво! И постепенно мы подходим к нужным выводам. Но нет!!!!Нет это Сергей во всем виноват! кричат все вокруг!!!!
По сути он такой удар на себя взял!Каково ему там было?Без флага без Родины... как вы говорите.

0  0
26.12.2017 16:12
Александр

Есть такой способ обмана (у нас это теперь национальная традиция власти) менять местами причины и следствия. Решения спортсменов это следствия, муткожуковпутин и т.д. это причины, а никак не наоборот!!! вопрос кто предатель???

0  0
26.12.2017 16:41
Элвис

Есть еще один момент, о котором никто не говорит (я не слышал). Вот к примеру кинули чинуши наших Спортсменов на этой олимпиаде. все- дверью хлопнули, все дела. Но ведь за ситуацией наблюдают 10-16-летние Спортсмены, мечта которых- Олимпийская медаль! И КАКИЕ!!!!! мысли у них насчет спортивного бедующего (которому они и так столько отдали)??!!!

0  0
26.12.2017 17:02
- гость -

Обожаю ура-патриотов! Государство спортсменов выкормило, а они под белым флагом выступают! Позор! Какое государство, вы о чем? Где бесплатные секции? Для того, чтобы олимпийского чемпиона воспитать, родители вкладывают огромные деньги. Во многих видах спорта карьера заканчивается в 20 с небольшим. Пропустить олимпиаду ради бездарных чинуш? С какой стати? Что сделали наши чиновники, чтобы защитить спортсменов?

0  0
26.12.2017 17:10
- гость -

26.12.2017 14:08
Анна

С такими как вы, Анна, и страна распадется на куски, но ведь не это главное, главное для вас личная карьера и деньги.

0  0
26.12.2017 17:14
Элвис - 17-10

А Анна-то тут при чем??? ))))))))))))))))) как раз - наоборот - крикнуть Пафосно "да я б на его месте (Шубенкова) как гордо встал бы и плюнул им всем в рожу - нате комиссарское тело!!!" - проще, чем высказывать аргументировано и честно свою позицию - как делает она. Вы минимум фигура масштаба Сергея должны быть - так то если по честному.

0  0
26.12.2017 17:15
- гость -

26.12.2017 16:12
Александр

конечно они виноваты вдвоем, а в правительстве все сидят невинные, о народе заботятся,
Ваш Грудинин был едросом 12 лет все это время в Мособл депутатом, но он не причем, он хороший.
страна людей не умеющих делать правильные выводы, уф

0  0
26.12.2017 17:33
- гость -

Элвис, вы хотите оправдать в этой борьбе личных интересов и коллективной национальной гордости, победу индивидуализма?
Такая позиция приведет ваших потомков в средние века, мы уже катимся туда со скоростью бульдозера.
Никогда я не поддержу позицию спортсменов, бросивших своих оболганных товарищей, и думающих что с ними то уж точно такого не случится.
А президент по вашему марионетка, которой может помыкать какой то МОК ?
Правильным бульдозером катитесь товарищи.

0  0
26.12.2017 17:35
- гость -

Шубенков честно тренировался. Почему он должен страдать из-за никчемных чиновников? Еще 2-3 года и спортивная карьера у него закончится. Много тут готовых за Мутко и Жукова жизнь отдать?

0  0
26.12.2017 17:39
- гость -

наши спортсмены на чемпионаты Европы и Мира ездят, выступают, выигрывают и имеют хорошие призовые. Или я ошибаюсь?
Олимпийцы тренируются разве на свои деньги? На деньги государства.

0  0
26.12.2017 17:42
- гость -

Для того, чтобы олимпийского чемпиона воспитать, родители вкладывают огромные деньги.

Сколько денег родители вложили в Шубу за последние 5-10 лет? Сколько ему из бюджета призовых и прочих подъемных выплачено? Кто оплачивает тренера и команду "поддержки"?

0  0
26.12.2017 17:42
Федор Шапкин

Шубенков-позор, не называйте его в связке слов Шубенков-Россия, Шубенков-Алтайский край. Это нужно заслужить!

0  0
26.12.2017 17:48
- гость -

26.12.2017 17:14
Элвис -
Вы минимум фигура масштаба Сергея должны быть - так то если по честному.

Для меня современный спорт вообще не фигуры. Фигуры у нас на полях пашут: пшеницу, рожь, свеклу, картоху сажают, полят, урожаи собирают. И делают это не всегда с прибылью.
А когда ножками дрыгают и за это славу и деньги гребут, это не фигуры для меня.

0  0
26.12.2017 17:53
- гость -

Вы минимум фигура масштаба Сергея должны быть - так то если по честному.

Взглянем на ситуацию трезво. Вот проскакал Шубенков быстрее всех и что от этого изменилось для окружающих? Кто-то вылечился, кто-то насытился? Стране что-то на международной арене отвалилось? Нет. Он скачет ради своих собственных хотелок. Деньги за победы ему должно не государство платить, а спонсоры. Тогда это будет справедливо и никто ему и слова не скажет в упрек. Хочешь денег, говори об этом прямо и не делай вид, что тебе за державу обидно.

0  0
26.12.2017 17:58
гость

"Молодец" , наверно печеньки и варенье вкусные .
Вот и дожили - " хоть ссы в глаза - всё божья роса "

0  0
26.12.2017 18:10
швондер

подставил край шубу ! ой как ! он же нейтрал , и ничего общего
с нами не имеет . ну только деньги из бюджета , но это тайна .
аукнется ему это . ибо у него даже на стадионах теляфону
шмонают , чтоб ни ни . даже фотки с алтая не было , не говоря
о полосках синего или красного цвета . нейтрал он .
без роду и племени существо , аки лунтик .

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