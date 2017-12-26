Фото: vk.com/barneos22
Новогодняя елка, установленная возле торгового центра "Праздничный" в Барнауле, рухнула во время разгула непогоды.
Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Возле ТЦ "Праздничный" из-за непогоды упала ёлка", — отмечает автор заметки.
По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.
Между тем сильное потепление сказывается на состоянии снежных городков и ледяных фигур, установленных в краевой столице к главному зимнему празднику — они начинают таять.
Комментарии
из-за непогоды упала ёлка"
Да еще и ветра-то не было...